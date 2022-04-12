https://ria.ru/20220412/strelba-1783157563.html
При стрельбе в метро в Нью-Йорке пострадали пять человек
При стрельбе в метро в Нью-Йорке пострадали пять человек - РИА Новости, 12.04.2022
При стрельбе в метро в Нью-Йорке пострадали пять человек
Пять человек пострадали в результате стрельбы в метро Нью-Йорка, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:48
2022-04-12T16:48
2022-04-12T17:24
в мире
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нью-йорк (город)
бруклин
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате стрельбы в метро Нью-Йорка, сообщает телеканал CNN."Пять человек подстрелены в метро Нью-Йорка. Возможно, сработала дымовая шашка", - сообщает телеканал со ссылкой на полицию города.Стрельба произошла в районе Бруклин, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220410/strelba-1782807815.html
сша
нью-йорк (город)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, сша, нью-йорк (город), бруклин
16:48 12.04.2022 (обновлено: 17:24 12.04.2022)
При стрельбе в метро в Нью-Йорке пострадали пять человек
При стрельбе в метро в Нью-Йорке пострадали пять человек, возможно сработала дымовая шашка