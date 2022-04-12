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При стрельбе в метро в Нью-Йорке пострадали пять человек - РИА Новости, 12.04.2022
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При стрельбе в метро в Нью-Йорке пострадали пять человек
При стрельбе в метро в Нью-Йорке пострадали пять человек - РИА Новости, 12.04.2022
При стрельбе в метро в Нью-Йорке пострадали пять человек
Пять человек пострадали в результате стрельбы в метро Нью-Йорка, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:48
2022-04-12T17:24
в мире
сша
нью-йорк (город)
бруклин
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате стрельбы в метро Нью-Йорка, сообщает телеканал CNN."Пять человек подстрелены в метро Нью-Йорка. Возможно, сработала дымовая шашка", - сообщает телеканал со ссылкой на полицию города.Стрельба произошла в районе Бруклин, говорится в сообщении.
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нью-йорк (город)
бруклин
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в мире, сша, нью-йорк (город), бруклин
16:48 12.04.2022 (обновлено: 17:24 12.04.2022)
 
При стрельбе в метро в Нью-Йорке пострадали пять человек

При стрельбе в метро в Нью-Йорке пострадали пять человек, возможно сработала дымовая шашка

© AFP 2022 / Getty Images / Spencer PlattСотрудники полиции возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
Сотрудники полиции возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© AFP 2022 / Getty Images / Spencer Platt
Сотрудники полиции возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате стрельбы в метро Нью-Йорка, сообщает телеканал CNN.
"Пять человек подстрелены в метро Нью-Йорка. Возможно, сработала дымовая шашка", - сообщает телеканал со ссылкой на полицию города.
Стрельба произошла в районе Бруклин, говорится в сообщении.
Машина службы скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 21:49
Стрельба произошла в ночном клубе в американской Айове, есть погибшие
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Бруклин
 
 
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