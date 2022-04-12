https://ria.ru/20220412/strelba-1783157563.html

При стрельбе в метро в Нью-Йорке пострадали пять человек

При стрельбе в метро в Нью-Йорке пострадали пять человек - РИА Новости, 12.04.2022

При стрельбе в метро в Нью-Йорке пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате стрельбы в метро Нью-Йорка, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T16:48

2022-04-12T16:48

2022-04-12T17:24

в мире

сша

нью-йорк (город)

бруклин

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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате стрельбы в метро Нью-Йорка, сообщает телеканал CNN."Пять человек подстрелены в метро Нью-Йорка. Возможно, сработала дымовая шашка", - сообщает телеканал со ссылкой на полицию города.Стрельба произошла в районе Бруклин, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220410/strelba-1782807815.html

сша

нью-йорк (город)

бруклин

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, нью-йорк (город), бруклин