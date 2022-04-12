https://ria.ru/20220412/stela-1783039893.html
Во Львовской области демонтировали стелу советскому воину
Во Львовской области демонтировали стелу советскому воину - РИА Новости, 12.04.2022
Во Львовской области демонтировали стелу советскому воину
Стела советскому воину демонтирована в городе Стрый Львовской области Украины, сообщили в местной администрации. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T10:21
2022-04-12T10:21
2022-04-12T10:21
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Стела советскому воину демонтирована в городе Стрый Львовской области Украины, сообщили в местной администрации.В понедельник в Мукачево в Закарпатской области демонтировали памятник советскому танку."Стрый начинает ликвидацию остатков памятников тоталитарного режима, которые остались на территории нашей общины. Первой упала стела на площади Рынок. Дальше будет. Не оставим и следа от коммунистического режима", - говорится в сообщении стрыйской местной администрации в Facebook*.В 2015 году на Украине в рамках декоммунизации на законодательном уровне было полностью запрещено использование советской символики. С этого момента ветераны и простые люди, приходившие на памятные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, подвергались физическому насилию со стороны украинских националистов, а также гонениям со стороны государственных органов Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220411/ukraina-1782890909.html
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в мире, украина, львовская область
Во Львовской области демонтировали стелу советскому воину
В городе Стрый во Львовской области демонтировали стелу советскому воину