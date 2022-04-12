https://ria.ru/20220412/ssha-1783160214.html

Активность США по созданию биолабораторий недопустима, заявил Медведев

Активность США по созданию биолабораторий недопустима, заявил Медведев - РИА Новости, 12.04.2022

Активность США по созданию биолабораторий недопустима, заявил Медведев

Активность США по созданию биолабораторий недопустима, по сути на этих предприятиях разрабатывались компоненты биооружия, заявил зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T16:56

2022-04-12T16:56

2022-04-12T17:06

в мире

сша

дмитрий медведев

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Активность США по созданию биолабораторий недопустима, по сути на этих предприятиях разрабатывались компоненты биооружия, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании Межведомственной комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций."Невозможно не упомянуть ту деятельность, которую США со своими союзниками развернули вблизи российских границ. Мы тоже обязаны принимать все это во внимание. Мы прекрасно понимаем для чего были созданы биолаборатории на Украине, тому есть определенные доказательства, которые были обнародованы", - сказал Медведев.Он напомнил, что работа там велась в закрытом режиме. "По сути разрабатывались компоненты биологического оружия, изучались патогенные микроорганизмы, которые несут угрозу всему человечеству", - добавил Медведев.По его словам, такая активность абсолютно недопустима и должна носить прозрачный характер.

https://ria.ru/20220406/biolaboratorii-1782147166.html

сша

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, дмитрий медведев