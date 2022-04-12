https://ria.ru/20220412/ssha-1783130265.html

Лукашенко призвал США "вспомнить лидера, который хотел изменить мир"

Лукашенко призвал США "вспомнить лидера, который хотел изменить мир" - РИА Новости, 12.04.2022

Лукашенко призвал США "вспомнить лидера, который хотел изменить мир"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США стоит обратить внимание на события недалекого прошлого, когда одна страна в Европе пыталась установить... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:30

2022-04-12T15:30

2022-04-12T15:51

александр лукашенко

в мире

белоруссия

россия

ситуация в днр и лнр

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США стоит обратить внимание на события недалекого прошлого, когда одна страна в Европе пыталась установить свой новый порядок, и напомнил, что "мы тогда победили"."Когда-то в Европе был один крупный деятель, который в 30-40-е годы прошлого века тоже пытался установить свой новый порядок. Чем все это закончилось, мы хорошо знаем. Думаю, и в Вашингтоне пора вернуться в недалекое прошлое. Наши отцы, деды и прадеды тогда выстояли, в итоге победили. Победим и мы, как это бывало много раз за нашу общую тысячелетнюю историю", - сказал Лукашенко журналистам по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.По его словам, "мир уже никогда не будет прежним". "Это правда. Тем, кто очень хотел бы вернуться назад, как они говорят, в комфортную для себя среду, можем сказать прямо: надо об этом забыть. Современный мир – жестокая борьба, столкновение цивилизационного масштаба. На Западе, кстати, никогда не питали на этот счет иллюзий", - добавил белорусский президент.

https://ria.ru/20220412/evropa-1783007263.html

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александр лукашенко, в мире, белоруссия, россия, ситуация в днр и лнр