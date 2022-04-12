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России нужно больше спутников, а не ракет и двигателей, заявил Рогозин - РИА Новости, 12.04.2022
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России нужно больше спутников, а не ракет и двигателей, заявил Рогозин
России нужно больше спутников, а не ракет и двигателей, заявил Рогозин - РИА Новости, 12.04.2022
России нужно больше спутников, а не ракет и двигателей, заявил Рогозин
Основной задачей российской ракетно-космической отрасли является увеличение количества спутников на орбите, затем можно будет попытаться использовать уже... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T10:21
2022-04-12T10:59
космос - риа наука
сша
россия
роскосмос
рд-180
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Основной задачей российской ракетно-космической отрасли является увеличение количества спутников на орбите, затем можно будет попытаться использовать уже существующий колоссальный задел по двигателям и только потом создавать новые, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Наш колоссальный задел по ракетному двигателестроению надо вычерпать до конца. Нам сейчас космические аппараты нужны, ракет у нас море", - сказал Рогозин в интервью РИА Новости.Он назвал лучшими в мире кислородно-керосиновыми двигателями российскую линейку РД-171. Кроме того, Рогозин выразил сожаление, что Россия не использует для своих нужд двигатели РД-180."Прекратились поставки РД-180 в США, который создавался в интересах ракеты Atlas. Напомню, было проведено 98 успешных пусков подряд. Соединенные Штаты продолжали у нас покупать двигатели за большие деньги просто потому, что не могли создать ничего подобного даже по лицензии, которая у них была", - сказал он.По словам Рогозина, "Роскосмос" должен наращивать орбитальную группировку двойного назначения, чтобы всем своим орбитальным ресурсом делиться с Вооруженными Силами России.
https://ria.ru/20220410/roskosmos-1782763007.html
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Рогозин: "Нам сейчас космические аппараты нужны, ракет у нас – море"
"Нам сейчас космические аппараты нужны, ракет у нас - море" Рогозин рассказал в интервью РИА Новости, что основная задача российской ракетно-космической отрасли - увеличить количество спутников.
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космос - риа наука, сша, россия, роскосмос, рд-180, дмитрий рогозин
10:21 12.04.2022 (обновлено: 10:59 12.04.2022)
 
России нужно больше спутников, а не ракет и двигателей, заявил Рогозин

Гендиректор "Роскосмоса" Рогозин: России нужно больше спутников, а не ракет и двигателей

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Основной задачей российской ракетно-космической отрасли является увеличение количества спутников на орбите, затем можно будет попытаться использовать уже существующий колоссальный задел по двигателям и только потом создавать новые, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Наш колоссальный задел по ракетному двигателестроению надо вычерпать до конца. Нам сейчас космические аппараты нужны, ракет у нас море", - сказал Рогозин в интервью РИА Новости.
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Он назвал лучшими в мире кислородно-керосиновыми двигателями российскую линейку РД-171. Кроме того, Рогозин выразил сожаление, что Россия не использует для своих нужд двигатели РД-180.
"Прекратились поставки РД-180 в США, который создавался в интересах ракеты Atlas. Напомню, было проведено 98 успешных пусков подряд. Соединенные Штаты продолжали у нас покупать двигатели за большие деньги просто потому, что не могли создать ничего подобного даже по лицензии, которая у них была", - сказал он.
По словам Рогозина, "Роскосмос" должен наращивать орбитальную группировку двойного назначения, чтобы всем своим орбитальным ресурсом делиться с Вооруженными Силами России.
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Космос - РИА НаукаСШАРоссияРоскосмосРД-180Дмитрий Рогозин
 
 
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