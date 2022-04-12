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Евросоюз в 2021 году импортировал на 5% меньше СПГ, чем годом ранее - РИА Новости, 12.04.2022
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Евросоюз в 2021 году импортировал на 5% меньше СПГ, чем годом ранее
Евросоюз в 2021 году импортировал на 5% меньше СПГ, чем годом ранее - РИА Новости, 12.04.2022
Евросоюз в 2021 году импортировал на 5% меньше СПГ, чем годом ранее
Евросоюз снизил импорт сжиженного природного газа (СПГ) в 2021 году примерно на 5% по сравнению с 2020 годом, говорится в отчете Еврокомиссии по европейским... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T19:00
2022-04-12T19:00
экономика
европа
в мире
еврокомиссия
природный газ
спг
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БРЮССЕЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Евросоюз снизил импорт сжиженного природного газа (СПГ) в 2021 году примерно на 5% по сравнению с 2020 годом, говорится в отчете Еврокомиссии по европейским рынкам газа за четвертый квартал прошлого года."В 2021 году страны ЕС импортировали 80 миллиардов кубометров СПГ, что было ниже, чем в 2020 году, (когда показатель составил – ред.) 84 миллиарда кубометров", - говорится в отчете.При этом импорт СПГ в ЕС вырос на 33% в четвертом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 22 миллиарда кубометров. В декабре 2021 года он поднялся на 53%, а в январе-феврале 2022 года он удвоился в годовом исчислении. Главным образом это произошло из-за высоких оптовых цен на газ в Европе, отмечается в документе.
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экономика, европа, в мире, еврокомиссия, природный газ, спг
19:00 12.04.2022
 
Евросоюз в 2021 году импортировал на 5% меньше СПГ, чем годом ранее

Евросоюз в 2021 году импортировал примерно на пять процентов меньше СПГ, чем годом ранее

© Фото : U.S. Customs and Border Protection / Glenn FawcettТанкер для перевозки СПГ Catalunya Spirit
Танкер для перевозки СПГ Catalunya Spirit - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Фото : U.S. Customs and Border Protection / Glenn Fawcett
Танкер для перевозки СПГ Catalunya Spirit. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Евросоюз снизил импорт сжиженного природного газа (СПГ) в 2021 году примерно на 5% по сравнению с 2020 годом, говорится в отчете Еврокомиссии по европейским рынкам газа за четвертый квартал прошлого года.
"В 2021 году страны ЕС импортировали 80 миллиардов кубометров СПГ, что было ниже, чем в 2020 году, (когда показатель составил – ред.) 84 миллиарда кубометров", - говорится в отчете.
При этом импорт СПГ в ЕС вырос на 33% в четвертом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 22 миллиарда кубометров. В декабре 2021 года он поднялся на 53%, а в январе-феврале 2022 года он удвоился в годовом исчислении. Главным образом это произошло из-за высоких оптовых цен на газ в Европе, отмечается в документе.
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Вчера, 17:58
Китай сокращает закупки СПГ, сообщили СМИ
 
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