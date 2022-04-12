https://ria.ru/20220412/spg-1783175059.html

Китай сокращает закупки СПГ, сообщили СМИ

Китай сокращает закупки СПГ, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.04.2022

Китай сокращает закупки СПГ, сообщили СМИ

Китай сокращает закупки сжиженного природного газа (СПГ) из-за роста цен и снижения спроса в свете усиления карантинных мер, сообщает агентство Блумберг. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T17:58

2022-04-12T17:58

2022-04-12T17:58

китай

европа

цены на нефть

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Китай сокращает закупки сжиженного природного газа (СПГ) из-за роста цен и снижения спроса в свете усиления карантинных мер, сообщает агентство Блумберг."Китай сокращает закупки СПГ, поскольку рост мировых цен усугубляет потери от импорта, а карантинные меры ограничивают внутренний спрос", - отметило агентство, уточнив, что основной удар пришелся на спотовые закупки из-за взлета цен, которые сделали продажу на внутреннем рынке нерентабельной.Как сообщает агентство, импорт СПГ в первом квартале упал на 14% в годовом выражении. "В промышленном секторе Китая появляются признаки разрушения спроса на газ. Слабый спрос и непомерно высокие цены на СПГ сдерживают покупательский интерес импортеров", - отметил газовый аналитик BloombergNEF Луцзя Цао (Lujia Cao).Агентство отмечает, что падение спотового спроса на СПГ в Китае будет означать возможность перенаправить доступные поставки в Европу, что снизит зависимость от российских поставок.

https://radiosputnik.ria.ru/20220412/frg-1783171079.html

китай

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, европа, цены на нефть, в мире