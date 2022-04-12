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Китай сокращает закупки СПГ, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.04.2022
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Китай сокращает закупки СПГ, сообщили СМИ
Китай сокращает закупки СПГ, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.04.2022
Китай сокращает закупки СПГ, сообщили СМИ
Китай сокращает закупки сжиженного природного газа (СПГ) из-за роста цен и снижения спроса в свете усиления карантинных мер, сообщает агентство Блумберг. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T17:58
2022-04-12T17:58
китай
европа
цены на нефть
в мире
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Китай сокращает закупки сжиженного природного газа (СПГ) из-за роста цен и снижения спроса в свете усиления карантинных мер, сообщает агентство Блумберг."Китай сокращает закупки СПГ, поскольку рост мировых цен усугубляет потери от импорта, а карантинные меры ограничивают внутренний спрос", - отметило агентство, уточнив, что основной удар пришелся на спотовые закупки из-за взлета цен, которые сделали продажу на внутреннем рынке нерентабельной.Как сообщает агентство, импорт СПГ в первом квартале упал на 14% в годовом выражении. "В промышленном секторе Китая появляются признаки разрушения спроса на газ. Слабый спрос и непомерно высокие цены на СПГ сдерживают покупательский интерес импортеров", - отметил газовый аналитик BloombergNEF Луцзя Цао (Lujia Cao).Агентство отмечает, что падение спотового спроса на СПГ в Китае будет означать возможность перенаправить доступные поставки в Европу, что снизит зависимость от российских поставок.
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китай, европа, цены на нефть, в мире
17:58 12.04.2022
 
Китай сокращает закупки СПГ, сообщили СМИ

Блумберг: Китай сокращает закупки СПГ из-за роста цен на него

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Компрессорная станция
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Китай сокращает закупки сжиженного природного газа (СПГ) из-за роста цен и снижения спроса в свете усиления карантинных мер, сообщает агентство Блумберг.
"Китай сокращает закупки СПГ, поскольку рост мировых цен усугубляет потери от импорта, а карантинные меры ограничивают внутренний спрос", - отметило агентство, уточнив, что основной удар пришелся на спотовые закупки из-за взлета цен, которые сделали продажу на внутреннем рынке нерентабельной.
Как сообщает агентство, импорт СПГ в первом квартале упал на 14% в годовом выражении. "В промышленном секторе Китая появляются признаки разрушения спроса на газ. Слабый спрос и непомерно высокие цены на СПГ сдерживают покупательский интерес импортеров", - отметил газовый аналитик BloombergNEF Луцзя Цао (Lujia Cao).
Агентство отмечает, что падение спотового спроса на СПГ в Китае будет означать возможность перенаправить доступные поставки в Европу, что снизит зависимость от российских поставок.
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . 2016 год - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
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