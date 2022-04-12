https://ria.ru/20220412/spetsoperatsiya-1783163494.html

В МИД разъяснили послу Египта цели и задачи спецоперации на Украине

В МИД разъяснили послу Египта цели и задачи спецоперации на Украине - РИА Новости, 12.04.2022

В МИД разъяснили послу Египта цели и задачи спецоперации на Украине

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко принял посла Египта в РФ Назиха Нагари по его просьбе, стороны обсудили ситуацию на Украине, сообщил... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T17:07

2022-04-12T17:07

2022-04-12T17:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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египет

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко принял посла Египта в РФ Назиха Нагари по его просьбе, стороны обсудили ситуацию на Украине, сообщил МИД РФ."Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам европейской повестки дня. Значительное внимание было уделено ситуации на Украине и вокруг нее. С российской стороны даны подробные разъяснения о целях и задачах специальной военной операции, осуществляемой Россией по защите республик Донбасса, а также общие оценки состояния дел на российско-украинских переговорах по урегулированию кризиса на Украине", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.Подчеркнута обоюдная заинтересованность в дальнейшем углублении координации между Москвой и Каиром на международных площадках.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, москва, россия, каир (город), украина, египет, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)