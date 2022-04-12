https://ria.ru/20220412/spetsoperatsiya-1783144778.html
Путин призвал достичь цели спецоперации на Украине с минимумом потерь
Путин призвал достичь цели спецоперации на Украине с минимумом потерь - РИА Новости, 12.04.2022
Путин призвал достичь цели спецоперации на Украине с минимумом потерь
Россия может действовать на Украине быстрее, но это приведет к интенсивности боевых действий, а значит — к потерям, заявил президент Владимир Путин на... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:09
2022-04-12T16:09
2022-04-12T17:45
обострение ситуации в днр и лнр
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владимир путин
украина
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр — РИА Новости. Россия может действовать на Украине быстрее, но это приведет к интенсивности боевых действий, а значит — к потерям, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко."Что касается самого хода операции. Я часто слышу вопрос: а можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий. А интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями. Наша задача — достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери. И мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который был изначально предложен Генеральным штабом", — сказал он.Путин добавил, что действия в некоторых регионах связаны только с тем, чтобы сковать силы, нанести удар и разрушить военную инфраструктуру Украины, создать условия для более активных действий на территории Донбасса.При этом глава государства подчеркнул, что цель спецоперации — оказание помощи людям, которые "чувствуют свою неразрывную связь с Россией и которые в течение восьми лет подвергались к геноциду".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Как заявлял Путин, планируется провести демилитаризацию и денацификацию соседней страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, подчеркивало Минобороны. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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донбасс, россия, владимир путин, украина, в мире
16:09 12.04.2022 (обновлено: 17:45 12.04.2022)
Путин призвал достичь цели спецоперации на Украине с минимумом потерь
Президент Путин: сроки завершения спецоперации на Украине зависят от интенсивности боев
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр — РИА Новости. Россия может действовать на Украине быстрее, но это приведет к интенсивности боевых действий, а значит — к потерям, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
"Что касается самого хода операции. Я часто слышу вопрос: а можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий. А интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями. Наша задача — достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери. И мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который был изначально предложен Генеральным штабом", — сказал он.
Путин
добавил, что действия в некоторых регионах связаны только с тем, чтобы сковать силы, нанести удар и разрушить военную инфраструктуру Украины
, создать условия для более активных действий на территории Донбасса
.
При этом глава государства подчеркнул, что цель спецоперации — оказание помощи людям, которые "чувствуют свою неразрывную связь с Россией и которые в течение восьми лет подвергались к геноциду".
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Как заявлял Путин, планируется провести демилитаризацию и денацификацию соседней страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, подчеркивало Минобороны. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.