https://ria.ru/20220412/spetsoperatsiya-1783066033.html

Путин назвал спецоперацию на Украине правильным шагом

Путин назвал спецоперацию на Украине правильным шагом - РИА Новости, 12.04.2022

Путин назвал спецоперацию на Украине правильным шагом

Спецоперация на Украине - правильный шаг, другого выбора не было, цели будут достигнуты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:46

2022-04-12T11:46

2022-04-12T13:21

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

украина

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россия

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Спецоперация на Украине - правильный шаг, другого выбора не было, цели будут достигнуты, заявил президент России Владимир Путин."То, что мы делаем, помогая людям, спасая их от нацистов, а другой стороны, принимая меры обеспечения безопасности самой России, очевидно, что другого выбора у нас не было. Это правильное решение. И то, что цели будут достигнуты, нет никаких сомнений", - сказал Путин в ходе общения с работниками космодрома Восточный.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, украина, в мире, россия, владимир путин, донбасс