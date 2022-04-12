https://ria.ru/20220412/spetsoperatsiya-1783066033.html
Путин назвал спецоперацию на Украине правильным шагом
Путин назвал спецоперацию на Украине правильным шагом - РИА Новости, 12.04.2022
Путин назвал спецоперацию на Украине правильным шагом
Спецоперация на Украине - правильный шаг, другого выбора не было, цели будут достигнуты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:46
2022-04-12T11:46
2022-04-12T13:21
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
украина
в мире
россия
владимир путин
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780942789_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_0000c6a3255e930c6e28fd87230fda38.jpg
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Спецоперация на Украине - правильный шаг, другого выбора не было, цели будут достигнуты, заявил президент России Владимир Путин."То, что мы делаем, помогая людям, спасая их от нацистов, а другой стороны, принимая меры обеспечения безопасности самой России, очевидно, что другого выбора у нас не было. Это правильное решение. И то, что цели будут достигнуты, нет никаких сомнений", - сказал Путин в ходе общения с работниками космодрома Восточный.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780939669_0:29:2692:2048_1920x0_80_0_0_196a68e993cc591b186462c5254af8a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, украина, в мире, россия, владимир путин, донбасс
11:46 12.04.2022 (обновлено: 13:21 12.04.2022)
Путин назвал спецоперацию на Украине правильным шагом
Президент Путин назвал российскую спецоперацию на Украине правильным шагом