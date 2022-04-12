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Путин назвал спецоперацию на Украине правильным шагом - РИА Новости, 12.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/spetsoperatsiya-1783066033.html
Путин назвал спецоперацию на Украине правильным шагом
Путин назвал спецоперацию на Украине правильным шагом - РИА Новости, 12.04.2022
Путин назвал спецоперацию на Украине правильным шагом
Спецоперация на Украине - правильный шаг, другого выбора не было, цели будут достигнуты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:46
2022-04-12T13:21
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
украина
в мире
россия
владимир путин
донбасс
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Спецоперация на Украине - правильный шаг, другого выбора не было, цели будут достигнуты, заявил президент России Владимир Путин."То, что мы делаем, помогая людям, спасая их от нацистов, а другой стороны, принимая меры обеспечения безопасности самой России, очевидно, что другого выбора у нас не было. Это правильное решение. И то, что цели будут достигнуты, нет никаких сомнений", - сказал Путин в ходе общения с работниками космодрома Восточный.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, украина, в мире, россия, владимир путин, донбасс
11:46 12.04.2022 (обновлено: 13:21 12.04.2022)
 
Путин назвал спецоперацию на Украине правильным шагом

Президент Путин назвал российскую спецоперацию на Украине правильным шагом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники
Колонна российской военной техники - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Колонна российской военной техники. Архивное фото
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Спецоперация на Украине - правильный шаг, другого выбора не было, цели будут достигнуты, заявил президент России Владимир Путин.
"То, что мы делаем, помогая людям, спасая их от нацистов, а другой стороны, принимая меры обеспечения безопасности самой России, очевидно, что другого выбора у нас не было. Это правильное решение. И то, что цели будут достигнуты, нет никаких сомнений", - сказал Путин в ходе общения с работниками космодрома Восточный.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта и первые итоги специальной операции России на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныУкраинаВ миреРоссияВладимир ПутинДонбасс
 
 
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