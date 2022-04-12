https://ria.ru/20220412/spetsodezhda-1783017251.html

В Госдуме предложили выдавать на обязательные работы спецодежду

В Госдуме предложили выдавать на обязательные работы спецодежду - РИА Новости, 12.04.2022

В Госдуме предложили выдавать на обязательные работы спецодежду

Депутат Госдумы Олег Нилов предлагает наказывать за ряд административных нарушений — побои, лихачество на дорогах, незаконные действия по распространению... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T03:33

2022-04-12T03:33

2022-04-12T03:33

общество

олег нилов

госдума рф

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Нилов предлагает наказывать за ряд административных нарушений — побои, лихачество на дорогах, незаконные действия по распространению алкоголя — не штрафами, а общественными работами, что будет более эффективной мерой, чем возможность "откупиться" деньгами, при этом, по его мнению, такие работы должны быть "на виду у общества", а осужденным нужно носить специальную одежду, выделяющую их среди других граждан.По его словам, в частности это может касаться таких нарушений, как "побои, все, что связано с алкоголем, психотропными, наркотическими средствами, с беспределом на дорогах и так далее".Парламентарий отметил, что для многих граждан сумма штрафа незначительна и никакого "воспитательного" эффекта наказание не несет. "Две-три тысячи штраф... Это больше не наказание, а наоборот прикрытие такой деятельности. Это недопустимо... Такое наказание не почувствует наказываемый, а если суток 15-30 он проведет на общественных работах, будет совсем другой эффект... Штрафы в несколько тысяч некоторым просто ни о чем", — пояснил Нилов.

https://ria.ru/20220411/vyezd-1782830850.html

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общество, олег нилов, госдума рф, россия, москва