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В Госдуме предложили выдавать на обязательные работы спецодежду
В Госдуме предложили выдавать на обязательные работы спецодежду - РИА Новости, 12.04.2022
В Госдуме предложили выдавать на обязательные работы спецодежду
Депутат Госдумы Олег Нилов предлагает наказывать за ряд административных нарушений — побои, лихачество на дорогах, незаконные действия по распространению... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T03:33
2022-04-12T03:33
2022-04-12T03:33
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Нилов предлагает наказывать за ряд административных нарушений — побои, лихачество на дорогах, незаконные действия по распространению алкоголя — не штрафами, а общественными работами, что будет более эффективной мерой, чем возможность "откупиться" деньгами, при этом, по его мнению, такие работы должны быть "на виду у общества", а осужденным нужно носить специальную одежду, выделяющую их среди других граждан.По его словам, в частности это может касаться таких нарушений, как "побои, все, что связано с алкоголем, психотропными, наркотическими средствами, с беспределом на дорогах и так далее".Парламентарий отметил, что для многих граждан сумма штрафа незначительна и никакого "воспитательного" эффекта наказание не несет. "Две-три тысячи штраф... Это больше не наказание, а наоборот прикрытие такой деятельности. Это недопустимо... Такое наказание не почувствует наказываемый, а если суток 15-30 он проведет на общественных работах, будет совсем другой эффект... Штрафы в несколько тысяч некоторым просто ни о чем", — пояснил Нилов.
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общество, олег нилов, госдума рф, россия, москва
В Госдуме предложили выдавать на обязательные работы спецодежду
Депутат Нилов предложил выдавать осужденным на обязательные работы спецодежду
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Нилов предлагает наказывать за ряд административных нарушений — побои, лихачество на дорогах, незаконные действия по распространению алкоголя — не штрафами, а общественными работами, что будет более эффективной мерой, чем возможность "откупиться" деньгами, при этом, по его мнению, такие работы должны быть "на виду у общества", а осужденным нужно носить специальную одежду, выделяющую их среди других граждан.
"Я считаю, что при административных наказаниях нужно наказывать не штрафами, а общественными работами... Да еще и на виду у общества, в каких-нибудь специальных жилетах, которые будут говорить о том, что это не просто рабочие, дворники, а именно нарушители. Причем, чтобы это было ощутимо — минимум 15 суток "на песчаных карьерах". У нас мусора вдоль дорог мало что ли? Не захламлены берега рек, озер? Огромное количество рабочих рук требуется", — рассказал Нилов РИА Новости.
По его словам, в частности это может касаться таких нарушений, как "побои, все, что связано с алкоголем, психотропными, наркотическими средствами, с беспределом на дорогах и так далее".
Парламентарий отметил, что для многих граждан сумма штрафа незначительна и никакого "воспитательного" эффекта наказание не несет. "Две-три тысячи штраф... Это больше не наказание, а наоборот прикрытие такой деятельности. Это недопустимо... Такое наказание не почувствует наказываемый, а если суток 15-30 он проведет на общественных работах, будет совсем другой эффект... Штрафы в несколько тысяч некоторым просто ни о чем", — пояснил Нилов.