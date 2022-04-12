https://ria.ru/20220412/spch-1783017891.html

Эксперт: приостановка работы России в СПЧ ООН ставит его под сомнение

Эксперт: приостановка работы России в СПЧ ООН ставит его под сомнение - РИА Новости, 12.04.2022

Эксперт: приостановка работы России в СПЧ ООН ставит его под сомнение

Решение о приостановке работы России в Совете по правам человека ООН ставит под сомнение значение самой организации, считает венесуэльский политолог Каролина... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T04:06

2022-04-12T04:06

2022-04-12T04:06

в мире

оон

генеральная ассамблея оон

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каролина эскарра

каракас

россия

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КАРАКАС, 12 апр — РИА Новости. Решение о приостановке работы России в Совете по правам человека ООН ставит под сомнение значение самой организации, считает венесуэльский политолог Каролина Эскарра.Генассамблея ООН 7 апреля приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете ООН по правам человека, из-за российской спецоперации на Украине. За резолюцию проголосовали 93 государства. Против — 24. Воздержались — 58. Против резолюции голосовали Алжир, Белоруссия, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Республика Конго, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мали, Никарагуа, РФ, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве. Среди воздержавшихся такие страны, как Египет, Камерун, Гана, Индия, Кувейт, Мексика, Монголия, Пакистан, Саудовская Аравия, ЮАР и ОАЭ. За резолюцию в числе прочих проголосовали Сербия и Израиль. Проект резолюции подготовил ряд западных стран, в их числе США, Украина, Латвия.

https://ria.ru/20220410/diplomatiya-1782702855.html

каракас

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в мире, оон, генеральная ассамблея оон, совет по правам человека оон (спч оон), каролина эскарра, каракас, россия