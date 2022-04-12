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Эксперт: приостановка работы России в СПЧ ООН ставит его под сомнение - РИА Новости, 12.04.2022
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Эксперт: приостановка работы России в СПЧ ООН ставит его под сомнение
Эксперт: приостановка работы России в СПЧ ООН ставит его под сомнение - РИА Новости, 12.04.2022
Эксперт: приостановка работы России в СПЧ ООН ставит его под сомнение
Решение о приостановке работы России в Совете по правам человека ООН ставит под сомнение значение самой организации, считает венесуэльский политолог Каролина... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T04:06
2022-04-12T04:06
в мире
оон
генеральная ассамблея оон
совет по правам человека оон (спч оон)
каролина эскарра
каракас
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КАРАКАС, 12 апр — РИА Новости. Решение о приостановке работы России в Совете по правам человека ООН ставит под сомнение значение самой организации, считает венесуэльский политолог Каролина Эскарра.Генассамблея ООН 7 апреля приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете ООН по правам человека, из-за российской спецоперации на Украине. За резолюцию проголосовали 93 государства. Против — 24. Воздержались — 58. Против резолюции голосовали Алжир, Белоруссия, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Республика Конго, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мали, Никарагуа, РФ, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве. Среди воздержавшихся такие страны, как Египет, Камерун, Гана, Индия, Кувейт, Мексика, Монголия, Пакистан, Саудовская Аравия, ЮАР и ОАЭ. За резолюцию в числе прочих проголосовали Сербия и Израиль. Проект резолюции подготовил ряд западных стран, в их числе США, Украина, Латвия.
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в мире, оон, генеральная ассамблея оон, совет по правам человека оон (спч оон), каролина эскарра, каракас, россия
04:06 12.04.2022
 
Эксперт: приостановка работы России в СПЧ ООН ставит его под сомнение

Эксперт Эскарра: приостановка работы России в СПЧ ООН ставит под сомнение его значение

© Flickr / UN Photo/ Jean-Marc FerréЗаседание Совета ООН по правам человека
Заседание Совета ООН по правам человека - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Flickr / UN Photo/ Jean-Marc Ferré
Заседание Совета ООН по правам человека. Архивное фото
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КАРАКАС, 12 апр — РИА Новости. Решение о приостановке работы России в Совете по правам человека ООН ставит под сомнение значение самой организации, считает венесуэльский политолог Каролина Эскарра.

"Мы понимаем, как они используют международное право и права человека в своих интересах, когда им это выгодно. Я думаю, что это ставит под большое сомнение то, что представляет из себя Совет по правам человека, ставит под большое сомнение значение прав человека в мире", — сказала она РИА Новости.

Генассамблея ООН 7 апреля приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете ООН по правам человека, из-за российской спецоперации на Украине. За резолюцию проголосовали 93 государства. Против — 24. Воздержались — 58. Против резолюции голосовали Алжир, Белоруссия, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Республика Конго, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мали, Никарагуа, РФ, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве. Среди воздержавшихся такие страны, как Египет, Камерун, Гана, Индия, Кувейт, Мексика, Монголия, Пакистан, Саудовская Аравия, ЮАР и ОАЭ. За резолюцию в числе прочих проголосовали Сербия и Израиль. Проект резолюции подготовил ряд западных стран, в их числе США, Украина, Латвия.
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В миреООНГенеральная Ассамблея ООНСовет по правам человека ООН (СПЧ ООН)Каролина ЭскарраКаракасРоссия
 
 
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