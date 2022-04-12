https://ria.ru/20220412/smesi-1783098271.html

В США возникла нехватка детских смесей

В США возникла нехватка детских смесей - РИА Новости, 12.04.2022

В США возникла нехватка детских смесей

Нехватка детских смесей возникла в розничной торговле в США, что привело к росту цен на эту продукцию и ограничению ее выдачи в одни руки, сообщил телеканал CBS РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T13:38

2022-04-12T13:38

2022-04-12T13:38

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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Нехватка детских смесей возникла в розничной торговле в США, что привело к росту цен на эту продукцию и ограничению ее выдачи в одни руки, сообщил телеканал CBS News.По его данным, средняя стоимость наиболее популярных продуктов для детского питания за последние 12 месяцев возросла на 18%. При этом предложение настолько ограничено, что такие ритейлеры (розничные торговцы), как аптечная сеть Walgreens, ограничивают количество продуктов, которые покупатель может приобрести за один раз.Отмечается, что дефициту способствуют связанные с пандемией COVID-19 проблемы в цепочке поставок. Кроме того, ситуацию усугубил крупный отзыв детских смесей в январе.По состоянию на середину марта в 24 штатах США на складах отсутствовало 30% детских смесей, тогда как в других штатах дефицит был еще более серьезным. К примеру, в Миннесоте в этот период на складах образовалась нехватка более половины (54%) от объема данной продукции.На этом фоне ассоциация производителей детского питания - американский совет по детскому питанию (Infant Nutrition Council of America) - заверила родителей, что производители увеличивают производство, и одновременно призвала хранить дома 10-дневный или двухнедельный запас, не скапливая излишнего объема продукции.

https://radiosputnik.ria.ru/20220405/gaz-1781976632.html

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