https://ria.ru/20220412/smartfon-1783011339.html
Как выбирать смартфон в новых реалиях
Как выбирать смартфон в новых реалиях - РИА Новости, 12.04.2022
Как выбирать смартфон в новых реалиях
Что изменилось на рынке смартфонов и на что стоит теперь обращать внимание при выборе нового гаджета, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий аналитик... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T02:15
2022-04-12T02:15
2022-04-12T02:15
технологии
россия
apple iphone
google android
mobile research group
эльдар муртазин
смартфоны
покупка
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Что изменилось на рынке смартфонов и на что стоит теперь обращать внимание при выборе нового гаджета, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин.В условиях санкций невыгодно покупать дешевые устройства, рассчитывая на их скорую замену, считает эксперт.С другой стороны, вкладывать деньги в дорогой смартфон тоже рискованно, поскольку его ремонт может оказаться чрезмерно затратным, продолжил он."Не нужно покупать тот аппарат, который вы не можете себе позволить. Если у него сломается экран по вашей вине, например, вы его уроните, то стоимость ремонта будет максимальной. Если у вас флагман, который сегодня стоит 150 тысяч, то стоимость ремонта будет примерно 30-40 тысяч из вашего кармана, не всем это доступно", — отметил эксперт.По его мнению, выгоднее всего в новых реалиях покупать смартфоны средней ценовой категории.Однако останавливаться на моделях, предлагаемых компанией Apple, не стоит в любом случае, уверен он. Такой смартфон в руках российского пользователя может неожиданно превратиться в "дорогой, красивый калькулятор"."Я бы не рассматривал Apple сегодня для покупки, потому что вероятность того, что вы останетесь с очень дорогим и красивым калькулятором, максимальна. Компания Apple сегодня прекратила, заблокировала практически продажу платных приложений и сервисов для своих клиентов. Без этого iPhone, к сожалению, малоудобоварим, вы не можете сделать многие вещи. Если на Android есть сторонние магазины и приложения, в которых продажи как шли, так и идут, у Apple ничего нет. Вы столкнетесь с тем, что, купив очень дорогое устройство, вы получите крайне ограниченные возможности", — объяснил Муртазин.Определившись с выбором модели, следует изучить цены на нее в разных магазинах, рекомендует эксперт. Некоторые продавцы предлагают выгодные условия оплаты таких товаров, добавил он."В некоторых крупных сетях действует рассрочка "10-10-10". Она означает, что вы за десять месяцев десятью платежами покупаете товар и переплачиваете десять процентов. По сути за телефон, который стоит 50 тысяч, вы отдадите сверху пять тысяч, для кого-то это будет выгодным предложением", — заключил Муртазин.
https://radiosputnik.ria.ru/20220404/internet-1781335265.html
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технологии, россия, apple iphone, google android, mobile research group, эльдар муртазин, смартфоны, покупка, санкции в отношении россии
Как выбирать смартфон в новых реалиях
Аналитик Муртазин: при санкциях невыгодно покупать дешевые смартфоны
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости.
Что изменилось на рынке смартфонов и на что стоит теперь обращать внимание при выборе нового гаджета, рассказал в интервью радио Sputnik
ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
В условиях санкций невыгодно покупать дешевые устройства, рассчитывая на их скорую замену, считает эксперт.
"Не надо покупать очень дешевый аппарат, например, на год, цены могут измениться кардинально", — полагает Муртазин.
С другой стороны, вкладывать деньги в дорогой смартфон тоже рискованно, поскольку его ремонт может оказаться чрезмерно затратным, продолжил он.
"Не нужно покупать тот аппарат, который вы не можете себе позволить. Если у него сломается экран по вашей вине, например, вы его уроните, то стоимость ремонта будет максимальной. Если у вас флагман, который сегодня стоит 150 тысяч, то стоимость ремонта будет примерно 30-40 тысяч из вашего кармана, не всем это доступно", — отметил эксперт.
По его мнению, выгоднее всего в новых реалиях покупать смартфоны средней ценовой категории.
"Лучше выбирать смартфоны в среднем сегменте — это диапазон 25-50 тысяч рублей, чтобы аппарат проработал три-четыре года надежно, и чтобы вы не обнаружили в нем изъянов", — посоветовал Муртазин.
Однако останавливаться на моделях, предлагаемых компанией Apple
, не стоит в любом случае, уверен он. Такой смартфон в руках российского пользователя может неожиданно превратиться в "дорогой, красивый калькулятор".
"Я бы не рассматривал Apple сегодня для покупки, потому что вероятность того, что вы останетесь с очень дорогим и красивым калькулятором, максимальна. Компания Apple сегодня прекратила, заблокировала практически продажу платных приложений и сервисов для своих клиентов. Без этого iPhone
, к сожалению, малоудобоварим, вы не можете сделать многие вещи. Если на Android
есть сторонние магазины и приложения, в которых продажи как шли, так и идут, у Apple ничего нет. Вы столкнетесь с тем, что, купив очень дорогое устройство, вы получите крайне ограниченные возможности", — объяснил Муртазин.
Определившись с выбором модели, следует изучить цены на нее в разных магазинах, рекомендует эксперт. Некоторые продавцы предлагают выгодные условия оплаты таких товаров, добавил он.
"В некоторых крупных сетях действует рассрочка "10-10-10". Она означает, что вы за десять месяцев десятью платежами покупаете товар и переплачиваете десять процентов. По сути за телефон, который стоит 50 тысяч, вы отдадите сверху пять тысяч, для кого-то это будет выгодным предложением", — заключил Муртазин.