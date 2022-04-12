https://ria.ru/20220412/smartfon-1783011339.html

Как выбирать смартфон в новых реалиях

Как выбирать смартфон в новых реалиях - РИА Новости, 12.04.2022

Как выбирать смартфон в новых реалиях

Что изменилось на рынке смартфонов и на что стоит теперь обращать внимание при выборе нового гаджета, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий аналитик... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T02:15

2022-04-12T02:15

2022-04-12T02:15

технологии

россия

apple iphone

google android

mobile research group

эльдар муртазин

смартфоны

покупка

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Что изменилось на рынке смартфонов и на что стоит теперь обращать внимание при выборе нового гаджета, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин.В условиях санкций невыгодно покупать дешевые устройства, рассчитывая на их скорую замену, считает эксперт.С другой стороны, вкладывать деньги в дорогой смартфон тоже рискованно, поскольку его ремонт может оказаться чрезмерно затратным, продолжил он."Не нужно покупать тот аппарат, который вы не можете себе позволить. Если у него сломается экран по вашей вине, например, вы его уроните, то стоимость ремонта будет максимальной. Если у вас флагман, который сегодня стоит 150 тысяч, то стоимость ремонта будет примерно 30-40 тысяч из вашего кармана, не всем это доступно", — отметил эксперт.По его мнению, выгоднее всего в новых реалиях покупать смартфоны средней ценовой категории.Однако останавливаться на моделях, предлагаемых компанией Apple, не стоит в любом случае, уверен он. Такой смартфон в руках российского пользователя может неожиданно превратиться в "дорогой, красивый калькулятор"."Я бы не рассматривал Apple сегодня для покупки, потому что вероятность того, что вы останетесь с очень дорогим и красивым калькулятором, максимальна. Компания Apple сегодня прекратила, заблокировала практически продажу платных приложений и сервисов для своих клиентов. Без этого iPhone, к сожалению, малоудобоварим, вы не можете сделать многие вещи. Если на Android есть сторонние магазины и приложения, в которых продажи как шли, так и идут, у Apple ничего нет. Вы столкнетесь с тем, что, купив очень дорогое устройство, вы получите крайне ограниченные возможности", — объяснил Муртазин.Определившись с выбором модели, следует изучить цены на нее в разных магазинах, рекомендует эксперт. Некоторые продавцы предлагают выгодные условия оплаты таких товаров, добавил он."В некоторых крупных сетях действует рассрочка "10-10-10". Она означает, что вы за десять месяцев десятью платежами покупаете товар и переплачиваете десять процентов. По сути за телефон, который стоит 50 тысяч, вы отдадите сверху пять тысяч, для кого-то это будет выгодным предложением", — заключил Муртазин.

https://radiosputnik.ria.ru/20220404/internet-1781335265.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220331/smartfon-1781039590.html

https://ria.ru/20220214/smartfon-1772524053.html

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