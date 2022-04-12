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Российских военных попросили обеспечить безопасность на Пасху на Украине - РИА Новости, 12.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220412/sluzhba-1783041064.html
Российских военных попросили обеспечить безопасность на Пасху на Украине
Российских военных попросили обеспечить безопасность на Пасху на Украине - РИА Новости, 12.04.2022
Российских военных попросили обеспечить безопасность на Пасху на Украине
Митрополит Новокаховский и Генический Филарет (Зверев) планирует провести пасхальную службу в Новой Каховке в Херсонской области, он обратился к российским... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T10:30
2022-04-12T10:30
религия
религия
украина
херсонская область
россия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Митрополит Новокаховский и Генический Филарет (Зверев) планирует провести пасхальную службу в Новой Каховке в Херсонской области, он обратился к российским военным за помощью в обеспечении безопасности людей, которые придут в храм, сообщила РИА Новости директор фонда "Взаимодействие цивилизаций" Галина Хизриева.Православные христиане отметят в этом году Пасху 24 апреля."Митрополит Новокаховский и Генический Филарет (Зверев) обратился к российским военнослужащим для того, чтобы обеспечить безопасность проведения пасхальной службы в храме в Новой Каховке в Херсонской области. Херсонская область перешла под контроль РФ, но по-прежнему все очень сложно. Абсолютно точно, что охрана пасхальной службы нужна, чтобы не было никаких провокаций при скоплении народа. Если получится, это будет маленькая победа, отдушина для людей. Они столько времени уже не собираются вместе", - сказала Хизриева.Российские войска 15 марта взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины. Позже в этой области и на юге соседней Запорожской начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.На Украине в последние годы участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих канонической Украинской православной церкви. Кроме того, в марте в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества. В Русской православной церкви заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://ria.ru/20220408/arest-1782566209.html
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религия, украина, херсонская область , россия
10:30 12.04.2022
 
Российских военных попросили обеспечить безопасность на Пасху на Украине

Российских военных попросили обеспечить безопасность пасхальной службы в Новой Каховке

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЦерковные свечи
Церковные свечи - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Церковные свечи
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Митрополит Новокаховский и Генический Филарет (Зверев) планирует провести пасхальную службу в Новой Каховке в Херсонской области, он обратился к российским военным за помощью в обеспечении безопасности людей, которые придут в храм, сообщила РИА Новости директор фонда "Взаимодействие цивилизаций" Галина Хизриева.
Православные христиане отметят в этом году Пасху 24 апреля.
"Митрополит Новокаховский и Генический Филарет (Зверев) обратился к российским военнослужащим для того, чтобы обеспечить безопасность проведения пасхальной службы в храме в Новой Каховке в Херсонской области. Херсонская область перешла под контроль РФ, но по-прежнему все очень сложно. Абсолютно точно, что охрана пасхальной службы нужна, чтобы не было никаких провокаций при скоплении народа. Если получится, это будет маленькая победа, отдушина для людей. Они столько времени уже не собираются вместе", - сказала Хизриева.
Российские войска 15 марта взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины. Позже в этой области и на юге соседней Запорожской начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
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На Украине в последние годы участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих канонической Украинской православной церкви. Кроме того, в марте в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества. В Русской православной церкви заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
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