https://ria.ru/20220412/slovakiya-1783047532.html
Словакия обсуждает возможность разрешить ВСУ обучаться на территории страны
Словакия обсуждает возможность разрешить ВСУ обучаться на территории страны - РИА Новости, 12.04.2022
Словакия обсуждает возможность разрешить ВСУ обучаться на территории страны
Словакия обсуждает возможность разрешить украинским войскам проходить обучение на территории страны, сообщает издание Politico. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T10:52
2022-04-12T10:52
2022-04-12T10:53
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Словакия обсуждает возможность разрешить украинским войскам проходить обучение на территории страны, сообщает издание Politico.Издание взяло интервью у словацкого премьера Эдуарда Хегера. На вопрос, готово ли его правительство разрешить украинским войскам проходить обучение на территории Словакии, он ответил, что этот вопрос обсуждается.Хегер также сообщил, что Братислава "ведет крайне интенсивные переговоры" с партнерами о защите воздушного пространства Словакии, поскольку она планирует передать Украине советские истребители МиГ-29."После этого (решения вопроса о защите воздушного пространства) мы можем рассмотреть вопрос об этом оборудовании в отношении Украины", - отметил Хегер.По его словам, "невозможно обслуживать" советскую технику без поддержания отношений с Россией.Премьер не уточнил, сколько истребителей может предоставить Братислава.
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782773174.html
https://ria.ru/20220408/ukraina-1782579575.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, словакия, братислава, миг-29, украина
10:52 12.04.2022 (обновлено: 10:53 12.04.2022)
Словакия обсуждает возможность разрешить ВСУ обучаться на территории страны
Премьер Хегер: Словакия обсуждает возможность разрешить ВСУ обучаться на территории страны