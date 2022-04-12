https://ria.ru/20220412/slovakiya-1783047532.html

Словакия обсуждает возможность разрешить ВСУ обучаться на территории страны

Словакия обсуждает возможность разрешить ВСУ обучаться на территории страны - РИА Новости, 12.04.2022

Словакия обсуждает возможность разрешить ВСУ обучаться на территории страны

Словакия обсуждает возможность разрешить украинским войскам проходить обучение на территории страны, сообщает издание Politico. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T10:52

2022-04-12T10:52

2022-04-12T10:53

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Словакия обсуждает возможность разрешить украинским войскам проходить обучение на территории страны, сообщает издание Politico.Издание взяло интервью у словацкого премьера Эдуарда Хегера. На вопрос, готово ли его правительство разрешить украинским войскам проходить обучение на территории Словакии, он ответил, что этот вопрос обсуждается.Хегер также сообщил, что Братислава "ведет крайне интенсивные переговоры" с партнерами о защите воздушного пространства Словакии, поскольку она планирует передать Украине советские истребители МиГ-29."После этого (решения вопроса о защите воздушного пространства) мы можем рассмотреть вопрос об этом оборудовании в отношении Украины", - отметил Хегер.По его словам, "невозможно обслуживать" советскую технику без поддержания отношений с Россией.Премьер не уточнил, сколько истребителей может предоставить Братислава.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782773174.html

https://ria.ru/20220408/ukraina-1782579575.html

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словакия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, словакия, братислава, миг-29, украина