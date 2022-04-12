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Российские военные уничтожили два склада боеприпасов на Украине - РИА Новости, 12.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/sklady-1783037831.html
Российские военные уничтожили два склада боеприпасов на Украине
Российские военные уничтожили два склада боеприпасов на Украине - РИА Новости, 12.04.2022
Российские военные уничтожили два склада боеприпасов на Украине
Российские военные ударами высокоточных ракет за ночь уничтожили два украинских склада боеприпасов, заявил на брифинге официальный представитель министерства... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T10:09
2022-04-12T12:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
хмельницкая область
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
киевская область
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские военные ударами высокоточных ракет за ночь уничтожили два украинских склада боеприпасов, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи высокоточными ракетами воздушного и морского базирования были уничтожены: склад боеприпасов и защищенный ангар с украинской авиационной техникой на военном аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Гавриловка Киевской области", - сказал Конашенков.
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хмельницкая область
украина
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в мире, хмельницкая область, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, киевская область
10:09 12.04.2022 (обновлено: 12:48 12.04.2022)
 
Российские военные уничтожили два склада боеприпасов на Украине

Российские военные уничтожили два склада боеприпасов в Хмельницкой и Киевской областях

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские военные ударами высокоточных ракет за ночь уничтожили два украинских склада боеприпасов, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение ночи высокоточными ракетами воздушного и морского базирования были уничтожены: склад боеприпасов и защищенный ангар с украинской авиационной техникой на военном аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Гавриловка Киевской области", - сказал Конашенков.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреХмельницкая областьВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КонашенковКиевская область
 
 
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