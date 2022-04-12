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Российские военные уничтожили два склада боеприпасов на Украине

Российские военные уничтожили два склада боеприпасов на Украине - РИА Новости, 12.04.2022

Российские военные уничтожили два склада боеприпасов на Украине

Российские военные ударами высокоточных ракет за ночь уничтожили два украинских склада боеприпасов, заявил на брифинге официальный представитель министерства... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T10:09

2022-04-12T10:09

2022-04-12T12:48

обострение ситуации в днр и лнр

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хмельницкая область

вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские военные ударами высокоточных ракет за ночь уничтожили два украинских склада боеприпасов, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи высокоточными ракетами воздушного и морского базирования были уничтожены: склад боеприпасов и защищенный ангар с украинской авиационной техникой на военном аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Гавриловка Киевской области", - сказал Конашенков.

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хмельницкая область

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Минобороны об уничтожении складов с боеприпасами ВСУ высокоточными ракетами Видео брифинга МО 12-04 утро 2022-04-12T10:09 true PT1M53S

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в мире, хмельницкая область, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, киевская область