Симоньян прокомментировала сообщения западных СМИ о работе RT на испанском

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала в своем Telegram-канале сообщения западных СМИ о работе RT на испанском. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T13:21

2022-04-12T13:21

2022-04-12T13:22

евросоюз

европа

украина

маргарита симоньян

санкции в отношении россии

twitter

телеканал rt

sputnik

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597211468_0:0:2960:1666_1920x0_80_0_0_db1b49a5c6104212fd29175fa20bc4b6.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала в своем Telegram-канале сообщения западных СМИ о работе RT на испанском.Симоньян привела цитаты из статей El Pais, The Associated Press и The Insider*, в которых отмечается, что RT en Español и Sputnik Mundo входят в 15 самых цитируемых ресурсов на испанском языке в Twitter, и, несмотря на официальные ограничения в Европе или на приостановку работы YouTube-каналов, продолжают "просачиваться сквозь щели", оставленные медиаплатформами. Издания подчеркивают, что один из факторов эффективности RT заключается в развитии собственной сети взаимодействия с аудиторией и создании своего сообщества."Люблю такие истерики. Молодцы, коллектив", — написала Маргарита Симоньян.Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в официальном журнале ЕС. В частности, в приложении перечислили следующие организации: RT — Russia Today English, RT — Russia Today UK, RT — Russia Today Germany, RT — Russia Today France и RT — Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей.* Признано иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента в России

