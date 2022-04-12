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Симоньян прокомментировала сообщения западных СМИ о работе RT на испанском - РИА Новости, 12.04.2022
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Медиавойны
https://ria.ru/20220412/simonyan-1783093700.html
Симоньян прокомментировала сообщения западных СМИ о работе RT на испанском
Симоньян прокомментировала сообщения западных СМИ о работе RT на испанском - РИА Новости, 12.04.2022
Симоньян прокомментировала сообщения западных СМИ о работе RT на испанском
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала в своем Telegram-канале сообщения западных СМИ о работе RT на испанском. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T13:21
2022-04-12T13:22
евросоюз
европа
украина
маргарита симоньян
санкции в отношении россии
twitter
телеканал rt
sputnik
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала в своем Telegram-канале сообщения западных СМИ о работе RT на испанском.Симоньян привела цитаты из статей El Pais, The Associated Press и The Insider*, в которых отмечается, что RT en Español и Sputnik Mundo входят в 15 самых цитируемых ресурсов на испанском языке в Twitter, и, несмотря на официальные ограничения в Европе или на приостановку работы YouTube-каналов, продолжают "просачиваться сквозь щели", оставленные медиаплатформами. Издания подчеркивают, что один из факторов эффективности RT заключается в развитии собственной сети взаимодействия с аудиторией и создании своего сообщества."Люблю такие истерики. Молодцы, коллектив", — написала Маргарита Симоньян.Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в официальном журнале ЕС. В частности, в приложении перечислили следующие организации: RT — Russia Today English, RT — Russia Today UK, RT — Russia Today Germany, RT — Russia Today France и RT — Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей.* Признано иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента в России
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евросоюз, европа, украина, маргарита симоньян, санкции в отношении россии, twitter, телеканал rt, sputnik, миа "россия сегодня", новости агентства
13:21 12.04.2022 (обновлено: 13:22 12.04.2022)
 

Симоньян прокомментировала сообщения западных СМИ о работе RT на испанском

© РИА Новости / RT / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / RT
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала в своем Telegram-канале сообщения западных СМИ о работе RT на испанском.
Симоньян привела цитаты из статей El Pais, The Associated Press и The Insider*, в которых отмечается, что RT en Español и Sputnik Mundo входят в 15 самых цитируемых ресурсов на испанском языке в Twitter, и, несмотря на официальные ограничения в Европе или на приостановку работы YouTube-каналов, продолжают "просачиваться сквозь щели", оставленные медиаплатформами. Издания подчеркивают, что один из факторов эффективности RT заключается в развитии собственной сети взаимодействия с аудиторией и создании своего сообщества.
"Люблю такие истерики. Молодцы, коллектив", — написала Маргарита Симоньян.
Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в официальном журнале ЕС. В частности, в приложении перечислили следующие организации: RT — Russia Today English, RT — Russia Today UK, RT — Russia Today Germany, RT — Russia Today France и RT — Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей.
* Признано иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента в России
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 14:55
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МедиавойныЕвросоюзЕвропаУкраинаМаргарита СимоньянСанкции в отношении РоссииTwitterТелеканал RTSputnikМИА "Россия сегодня"Новости агентства
 
 
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