13:21 12.04.2022 (обновлено: 13:22 12.04.2022)
Симоньян прокомментировала сообщения западных СМИ о работе RT на испанском
© РИА Новости / RT / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала в своем Telegram-канале сообщения западных СМИ о работе RT на испанском.
Симоньян привела цитаты из статей El Pais, The Associated Press и The Insider*, в которых отмечается, что RT en Español и Sputnik Mundo входят в 15 самых цитируемых ресурсов на испанском языке в Twitter, и, несмотря на официальные ограничения в Европе или на приостановку работы YouTube-каналов, продолжают "просачиваться сквозь щели", оставленные медиаплатформами. Издания подчеркивают, что один из факторов эффективности RT заключается в развитии собственной сети взаимодействия с аудиторией и создании своего сообщества.
"Люблю такие истерики. Молодцы, коллектив", — написала Маргарита Симоньян.
Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в официальном журнале ЕС. В частности, в приложении перечислили следующие организации: RT — Russia Today English, RT — Russia Today UK, RT — Russia Today Germany, RT — Russia Today France и RT — Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей.
* Признано иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента в России
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