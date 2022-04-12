https://ria.ru/20220412/shtraf-1783144378.html
В Совфеде поддержали закон, увеличивающий в 40 раз штраф для зацеперов
В Совфеде поддержали закон, увеличивающий в 40 раз штраф для зацеперов - РИА Новости, 12.04.2022
В Совфеде поддержали закон, увеличивающий в 40 раз штраф для зацеперов
Профильный комитет Совета Федерации поддержал во вторник закон, увеличивающий в 40 раз - со 100 рублей до 4 тысяч рублей - максимальный штраф для "зацеперов". РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:08
2022-04-12T16:08
2022-04-12T16:08
общество
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совет федерации рф
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации поддержал во вторник закон, увеличивающий в 40 раз - со 100 рублей до 4 тысяч рублей - максимальный штраф для "зацеперов".В Кодекс об административных правонарушениях вносятся изменения, предусматривающие штраф за передвижение на поездах с внешней стороны, в том числе на крышах и переходных площадках. Штраф за это составит от 2 до 4 тысяч рублей.Размер штрафа, назначаемого за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте, не менялся с момента принятия первоначальной редакции КоАП РФ, то есть на протяжении 20 лет, и в настоящее время составляет 100 рублей, говорится в пояснительной записке.Как отмечают авторы закона, в последнее время распространен противоправный проезд снаружи поездов, что называется "трэйнсерфингом", "трэйнхопингом" или "зацепингом". Указанный способ передвижения представляет опасность для жизни и здоровья как для самих правонарушителей, так и для других пользователей железнодорожного транспорта, подчеркивают авторы инициативы.
https://ria.ru/20211003/metropoliten-1752878632.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, совет федерации рф
В Совфеде поддержали закон, увеличивающий в 40 раз штраф для зацеперов
В Совфеде поддержали закон, увеличивающий штраф для зацеперов до четырех тысяч рублей
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации поддержал во вторник закон, увеличивающий в 40 раз - со 100 рублей до 4 тысяч рублей - максимальный штраф для "зацеперов".
В Кодекс об административных правонарушениях вносятся изменения, предусматривающие штраф за передвижение на поездах с внешней стороны, в том числе на крышах и переходных площадках. Штраф за это составит от 2 до 4 тысяч рублей.
Размер штрафа, назначаемого за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте, не менялся с момента принятия первоначальной редакции КоАП РФ
, то есть на протяжении 20 лет, и в настоящее время составляет 100 рублей, говорится в пояснительной записке.
Как отмечают авторы закона, в последнее время распространен противоправный проезд снаружи поездов, что называется "трэйнсерфингом", "трэйнхопингом" или "зацепингом". Указанный способ передвижения представляет опасность для жизни и здоровья как для самих правонарушителей, так и для других пользователей железнодорожного транспорта, подчеркивают авторы инициативы.