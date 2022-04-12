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В Совфеде поддержали закон, увеличивающий в 40 раз штраф для зацеперов - РИА Новости, 12.04.2022
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В Совфеде поддержали закон, увеличивающий в 40 раз штраф для зацеперов
В Совфеде поддержали закон, увеличивающий в 40 раз штраф для зацеперов - РИА Новости, 12.04.2022
В Совфеде поддержали закон, увеличивающий в 40 раз штраф для зацеперов
Профильный комитет Совета Федерации поддержал во вторник закон, увеличивающий в 40 раз - со 100 рублей до 4 тысяч рублей - максимальный штраф для "зацеперов". РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:08
2022-04-12T16:08
общество
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации поддержал во вторник закон, увеличивающий в 40 раз - со 100 рублей до 4 тысяч рублей - максимальный штраф для "зацеперов".В Кодекс об административных правонарушениях вносятся изменения, предусматривающие штраф за передвижение на поездах с внешней стороны, в том числе на крышах и переходных площадках. Штраф за это составит от 2 до 4 тысяч рублей.Размер штрафа, назначаемого за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте, не менялся с момента принятия первоначальной редакции КоАП РФ, то есть на протяжении 20 лет, и в настоящее время составляет 100 рублей, говорится в пояснительной записке.Как отмечают авторы закона, в последнее время распространен противоправный проезд снаружи поездов, что называется "трэйнсерфингом", "трэйнхопингом" или "зацепингом". Указанный способ передвижения представляет опасность для жизни и здоровья как для самих правонарушителей, так и для других пользователей железнодорожного транспорта, подчеркивают авторы инициативы.
https://ria.ru/20211003/metropoliten-1752878632.html
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общество, россия, совет федерации рф
16:08 12.04.2022
 
В Совфеде поддержали закон, увеличивающий в 40 раз штраф для зацеперов

В Совфеде поддержали закон, увеличивающий штраф для зацеперов до четырех тысяч рублей

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации поддержал во вторник закон, увеличивающий в 40 раз - со 100 рублей до 4 тысяч рублей - максимальный штраф для "зацеперов".
В Кодекс об административных правонарушениях вносятся изменения, предусматривающие штраф за передвижение на поездах с внешней стороны, в том числе на крышах и переходных площадках. Штраф за это составит от 2 до 4 тысяч рублей.
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Размер штрафа, назначаемого за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте, не менялся с момента принятия первоначальной редакции КоАП РФ, то есть на протяжении 20 лет, и в настоящее время составляет 100 рублей, говорится в пояснительной записке.
Как отмечают авторы закона, в последнее время распространен противоправный проезд снаружи поездов, что называется "трэйнсерфингом", "трэйнхопингом" или "зацепингом". Указанный способ передвижения представляет опасность для жизни и здоровья как для самих правонарушителей, так и для других пользователей железнодорожного транспорта, подчеркивают авторы инициативы.
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