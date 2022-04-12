https://ria.ru/20220412/shtaynmayer-1783179742.html

Штайнмайер подтвердил, что Киев отказался принять его

Штайнмайер подтвердил, что Киев отказался принять его - РИА Новости, 12.04.2022

Штайнмайер подтвердил, что Киев отказался принять его

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что был готов поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но там сочли его... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T18:16

2022-04-12T18:16

2022-04-12T18:53

в мире

германия

франк-вальтер штайнмайер

украина

киев

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 12 апр — РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что был готов поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но там сочли его присутствие нежелательным."Польский президент Анджей Дуда несколько дней назад предложил, чтобы мы вместе с президентами Эстонии, Латвии и Литвы совершили поездку в Киев, чтобы подать там сильный сигнал общей европейской солидарности с Украиной. Я был готов к этому, но <…> я должен принять к сведению, что в Киеве это было нежелательно", — сказал он журналистам в Варшаве.Сейчас Штайнмайер находится с визитом в Польше. Как писал таблоид Bild, он планировал посетить Украину 13 апреля, но Владимир Зеленский отказался принять его "из-за тесных связей с Россией". При этом говорилось, что другие политики из Евросоюза могут прибыть в Киев.Под "тесными связями Штайнмайера с Россией" имеется в виду то, что, еще будучи главой МИД, он встречался с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым", пишет Bild. Кроме того, президент Германии был большим приверженцем газопровода "Северный поток — 2" и считается архитектором дружелюбной по отношению к России политики федерального правительства.По информации издания, ведомство президента получило "четкое заявление" из Киева о том, что готовности к встрече сейчас нет, но в будущем она не исключена.

https://ria.ru/20220406/garantii-1782097703.html

https://ria.ru/20220412/ukraina-1783115816.html

германия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, франк-вальтер штайнмайер, украина, киев, ситуация в днр и лнр