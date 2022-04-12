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Штайнмайер подтвердил, что Киев отказался принять его - РИА Новости, 12.04.2022
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Штайнмайер подтвердил, что Киев отказался принять его
Штайнмайер подтвердил, что Киев отказался принять его - РИА Новости, 12.04.2022
Штайнмайер подтвердил, что Киев отказался принять его
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что был готов поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но там сочли его... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T18:16
2022-04-12T18:53
в мире
германия
франк-вальтер штайнмайер
украина
киев
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 12 апр — РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что был готов поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но там сочли его присутствие нежелательным."Польский президент Анджей Дуда несколько дней назад предложил, чтобы мы вместе с президентами Эстонии, Латвии и Литвы совершили поездку в Киев, чтобы подать там сильный сигнал общей европейской солидарности с Украиной. Я был готов к этому, но &lt;…&gt; я должен принять к сведению, что в Киеве это было нежелательно", — сказал он журналистам в Варшаве.Сейчас Штайнмайер находится с визитом в Польше. Как писал таблоид Bild, он планировал посетить Украину 13 апреля, но Владимир Зеленский отказался принять его "из-за тесных связей с Россией". При этом говорилось, что другие политики из Евросоюза могут прибыть в Киев.Под "тесными связями Штайнмайера с Россией" имеется в виду то, что, еще будучи главой МИД, он встречался с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым", пишет Bild. Кроме того, президент Германии был большим приверженцем газопровода "Северный поток — 2" и считается архитектором дружелюбной по отношению к России политики федерального правительства.По информации издания, ведомство президента получило "четкое заявление" из Киева о том, что готовности к встрече сейчас нет, но в будущем она не исключена.
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в мире, германия, франк-вальтер штайнмайер, украина, киев, ситуация в днр и лнр
18:16 12.04.2022 (обновлено: 18:53 12.04.2022)
 
Штайнмайер подтвердил, что Киев отказался принять его

Президент ФРГ Штайнмайер подтвердил, что в Киеве назвали его присутствие нежелательным

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 апр — РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что был готов поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но там сочли его присутствие нежелательным.
"Польский президент Анджей Дуда несколько дней назад предложил, чтобы мы вместе с президентами Эстонии, Латвии и Литвы совершили поездку в Киев, чтобы подать там сильный сигнал общей европейской солидарности с Украиной. Я был готов к этому, но <…> я должен принять к сведению, что в Киеве это было нежелательно", — сказал он журналистам в Варшаве.
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Сейчас Штайнмайер находится с визитом в Польше. Как писал таблоид Bild, он планировал посетить Украину 13 апреля, но Владимир Зеленский отказался принять его "из-за тесных связей с Россией". При этом говорилось, что другие политики из Евросоюза могут прибыть в Киев.
Под "тесными связями Штайнмайера с Россией" имеется в виду то, что, еще будучи главой МИД, он встречался с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым", пишет Bild. Кроме того, президент Германии был большим приверженцем газопровода "Северный поток — 2" и считается архитектором дружелюбной по отношению к России политики федерального правительства.
По информации издания, ведомство президента получило "четкое заявление" из Киева о том, что готовности к встрече сейчас нет, но в будущем она не исключена.
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