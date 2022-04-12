https://ria.ru/20220412/shaman-1783024106.html

Суд отклонил жалобу на принудительное лечение якутского "шамана" Габышева

Суд отклонил жалобу на принудительное лечение якутского "шамана" Габышева - РИА Новости, 12.04.2022

Суд отклонил жалобу на принудительное лечение якутского "шамана" Габышева

Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отклонил жалобу на постановление Якутского горсуда о принудительном лечении самопровозглашенного... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T08:16

2022-04-12T08:16

2022-04-12T08:16

уссурийск

москва

новосибирск

общество

александр габышев (якутский шаман)

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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отклонил жалобу на постановление Якутского горсуда о принудительном лечении самопровозглашенного "шамана" Александра Габышева, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева."(Постановление - ред.) оставлено без изменения", - сообщила Тимофеева.В феврале суд в Новосибирске смягчил Габышеву тип стационара, где он проходит принудительное лечение, на специализированный стационар без интенсивного наблюдения. С прошлой недели самопровозглашенный "шаман" находится в больнице Уссурийска, куда он переведен из Новосибирской психбольницы закрытого типа, рассказывала РИА Новости Тимофеева.Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.Второй поход самопровозглашенного "шамана" в столицу завершился 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на тысячу рублей. Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым.

https://ria.ru/20210816/shaman-1745897535.html

уссурийск

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уссурийск, москва, новосибирск, общество, александр габышев (якутский шаман)