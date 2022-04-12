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Суд отклонил жалобу на принудительное лечение якутского "шамана" Габышева - РИА Новости, 12.04.2022
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Суд отклонил жалобу на принудительное лечение якутского "шамана" Габышева
Суд отклонил жалобу на принудительное лечение якутского "шамана" Габышева - РИА Новости, 12.04.2022
Суд отклонил жалобу на принудительное лечение якутского "шамана" Габышева
Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отклонил жалобу на постановление Якутского горсуда о принудительном лечении самопровозглашенного... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T08:16
2022-04-12T08:16
уссурийск
москва
новосибирск
общество
александр габышев (якутский шаман)
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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отклонил жалобу на постановление Якутского горсуда о принудительном лечении самопровозглашенного "шамана" Александра Габышева, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева."(Постановление - ред.) оставлено без изменения", - сообщила Тимофеева.В феврале суд в Новосибирске смягчил Габышеву тип стационара, где он проходит принудительное лечение, на специализированный стационар без интенсивного наблюдения. С прошлой недели самопровозглашенный "шаман" находится в больнице Уссурийска, куда он переведен из Новосибирской психбольницы закрытого типа, рассказывала РИА Новости Тимофеева.Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.Второй поход самопровозглашенного "шамана" в столицу завершился 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на тысячу рублей. Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым.
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уссурийск, москва, новосибирск, общество, александр габышев (якутский шаман)
08:16 12.04.2022
 
Суд отклонил жалобу на принудительное лечение якутского "шамана" Габышева

Суд во Владивостоке отклонил жалобу на принудительное лечение якутского "шамана" Габышева

CC BY-SA 4.0 / Ybelov / Александр Габышев
Александр Габышев - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
CC BY-SA 4.0 / Ybelov /
Александр Габышев. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отклонил жалобу на постановление Якутского горсуда о принудительном лечении самопровозглашенного "шамана" Александра Габышева, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева.
"(Постановление - ред.) оставлено без изменения", - сообщила Тимофеева.
В феврале суд в Новосибирске смягчил Габышеву тип стационара, где он проходит принудительное лечение, на специализированный стационар без интенсивного наблюдения. С прошлой недели самопровозглашенный "шаман" находится в больнице Уссурийска, куда он переведен из Новосибирской психбольницы закрытого типа, рассказывала РИА Новости Тимофеева.
Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.
Второй поход самопровозглашенного "шамана" в столицу завершился 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на тысячу рублей. Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым.
Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа 2021, 18:58Религия
Верховный шаман России осудил действия Габышева
 
УссурийскМоскваНовосибирскОбществоАлександр Габышев (якутский шаман)
 
 
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