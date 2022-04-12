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Рогозин назвал стоимость создания орбитальной группировки "Сфера" - РИА Новости, 12.04.2022
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Рогозин назвал стоимость создания орбитальной группировки "Сфера"
Рогозин назвал стоимость создания орбитальной группировки "Сфера" - РИА Новости, 12.04.2022
Рогозин назвал стоимость создания орбитальной группировки "Сфера"
Создание многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" потребует финансирования в объеме 10 миллиардов рублей ежегодно после 2024 года, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T10:44
2022-04-12T10:44
космос - риа наука
россия
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Создание многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" потребует финансирования в объеме 10 миллиардов рублей ежегодно после 2024 года, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Для того, чтобы развернуть эту систему в плановые сроки, достаточно будет финансировать работы ежегодно в объеме порядка 10 миллиардов рублей", - сказал Рогозин в интервью РИА Новости. Он добавил, что в данном случае речь не идет о больших и дорогих спутниках. Нужны легкие и дешевые аппараты для низких и средних орбит, причем в большом количестве."Мы с Министерством финансов этот вопрос проговорили, понимание достигнуто, думаю, что все будет нормально", - подчеркнул Рогозин.Проект многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" на протяжении трех лет несколько раз отправляли на согласование в правительство. Полученное в конце 2021 года финансирование предполагает, что в течение 2022-2024 годов на проект будет выделяться по 7 миллиардов рублей ежегодно.Всего на орбиту будут выведены около 380 спутников. В систему войдут семь аппаратов "Экспресс", четыре "Экспресс-РВ", 12 спутников "Скиф" для широкополосного доступа в интернет и 264 спутника "Марафон" для интернета вещей. Также в "Сферу" войдут два спутника связи "Ямал", три спутника ДЗЗ "Смотр", 84 аппарата оптического наблюдения "Беркут-О" и "Беркут-ВД" и 12 радиолокационных "Беркут-X" и "Беркут-XLP".Запуск первого аппарата - демонстратора "Скиф-Д" - запланирован на осень 2022 года совместно с блоком спутников связи "Гонец-М".
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космос - риа наука, россия, роскосмос, дмитрий рогозин
10:44 12.04.2022
 
Рогозин назвал стоимость создания орбитальной группировки "Сфера"

Рогозин: создание орбитальной группировки "Сфера" потребует 10 миллиардов рублей ежегодно

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Создание многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" потребует финансирования в объеме 10 миллиардов рублей ежегодно после 2024 года, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Для того, чтобы развернуть эту систему в плановые сроки, достаточно будет финансировать работы ежегодно в объеме порядка 10 миллиардов рублей", - сказал Рогозин в интервью РИА Новости. Он добавил, что в данном случае речь не идет о больших и дорогих спутниках. Нужны легкие и дешевые аппараты для низких и средних орбит, причем в большом количестве.
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"Роскосмос" намерен удвоить число российских спутников на орбите
"Мы с Министерством финансов этот вопрос проговорили, понимание достигнуто, думаю, что все будет нормально", - подчеркнул Рогозин.
Проект многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" на протяжении трех лет несколько раз отправляли на согласование в правительство. Полученное в конце 2021 года финансирование предполагает, что в течение 2022-2024 годов на проект будет выделяться по 7 миллиардов рублей ежегодно.
Всего на орбиту будут выведены около 380 спутников. В систему войдут семь аппаратов "Экспресс", четыре "Экспресс-РВ", 12 спутников "Скиф" для широкополосного доступа в интернет и 264 спутника "Марафон" для интернета вещей. Также в "Сферу" войдут два спутника связи "Ямал", три спутника ДЗЗ "Смотр", 84 аппарата оптического наблюдения "Беркут-О" и "Беркут-ВД" и 12 радиолокационных "Беркут-X" и "Беркут-XLP".
Запуск первого аппарата - демонстратора "Скиф-Д" - запланирован на осень 2022 года совместно с блоком спутников связи "Гонец-М".
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
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