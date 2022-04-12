https://ria.ru/20220412/selkhoz-1783221889.html

Аграрии попросили правительство расширить поддержку сельского хозяйства

Аграрии попросили правительство расширить поддержку сельского хозяйства - РИА Новости, 12.04.2022

Аграрии попросили правительство расширить поддержку сельского хозяйства

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко предложения по антикризисной поддержке российского АПК, разработанные вместе с... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T22:33

2022-04-12T22:33

2022-04-12T22:33

экономика

борис титов

россия

виктория абрамченко

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко предложения по антикризисной поддержке российского АПК, разработанные вместе с игроками отрасли, в их числе - увеличение в три раза объема субсидирования льготных кредитов и обнуление ввозных таможенных пошлин на запчасти к импортной сельхозтехнике, сообщили РИА Новости в аппарате омбудсмена."Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил вице-премьеру правительства Виктории Абрамченко предложения по антикризисной поддержке агропромышленного комплекса, разработанные по итогам обсуждения с игроками отрасли", - говорится в сообщении.Среди предлагаемых мер - расширение программы льготного кредитования сельхозпроизводителей в 2022 году в объеме 75 миллиардов рублей - ранее было объявлено, что правительство выделит на эти цели 25 миллиардов рублей, уточняют в аппарате. Кроме того, предлагается обнулить ввозные таможенные пошлины на запчасти к сельхозтехнике, которые не производятся в России, а также упростить ввоз и сертификацию техники из КНР и Индии, если ее аналоги в России не выпускаются.Другие предложенные меры - льготное оборотное кредитование для поставщиков импортной сельхозтехники, упрощение сертификации семян, а также обнуление ввозных пошлин на импортные семена.Помимо этого, омбудсмен предлагает распространить мораторий на проверки сельхозпредприятий не только на категорию МСП, но и на крупный бизнес, расширить поддержку системообразующих предприятий сельского хозяйства, повысив лимит их льготного кредитования до 10 миллиардов рублей, и ряд других мер поддержки. Также Титов говорит о необходимости вести мониторинг доступности оборудования и материалов для маркировки молочной продукции.По его словам, расширять поддержку АПК РФ необходимо - импортные составляющие серьезно подорожали, аграрии столкнулись с проблемами с логистикой, требованиями полной предоплаты для импорта, задержками в оплате экспортной продукции. "Кредиты после поднятия ключевой ставки также подорожали, так что лимиты на их субсидирование тоже надо увеличивать. А что касается маркировки, то сегодня нужно втройне внимательно изучать реальный эффект от любых действий, которые оборачиваются для бизнеса лишней финансовой нагрузкой", - цитирует Титова его аппарат.

https://ria.ru/20220331/vinodelie-1781001655.html

https://ria.ru/20220408/agrobiznes-1782454758.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

экономика, борис титов, россия, виктория абрамченко