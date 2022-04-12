https://ria.ru/20220412/schaste-1783049886.html
Большинство россиян считают себя счастливыми, показал опрос
Большинство россиян считают себя счастливыми, показал опрос - РИА Новости, 12.04.2022
Большинство россиян считают себя счастливыми, показал опрос
Доля счастливых людей в России за последние 30 лет выросла вдвое, в марте 2022 года более трети россиян (37%) назвали себя определенно счастливыми, 46%... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:01
2022-04-12T11:01
2022-04-12T11:01
общество
вциом
россия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Доля счастливых людей в России за последние 30 лет выросла вдвое, в марте 2022 года более трети россиян (37%) назвали себя определенно счастливыми, 46% респондентов считают себя скорее счастливыми, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)."Определенно счастливыми в марте 2022 года себя назвали 37% российских граждан, скорее счастливы еще 46%. В той или иной степени несчастливыми считают себя 14% россиян", - говорится в результатах опроса.Большинство россиян считают, что их окружают больше счастливых людей (43%) или в их окружении примерно одинаково и счастливых, и несчастливых людей (40%). Всего 10% респондентов отметили, что в их окружении преобладают несчастливые люди, 7% опрошенных затруднились ответить."Россияне считают, что их окружают в основном счастливые люди (43%) или счастливых и несчастных в окружении поровну (40%). Лишь каждый десятый видит вокруг в основном несчастливых людей (10%)", - уточняется в данных опроса.Жители городов с населением 100 тысяч человек чаще сообщали, что счастливы (89%), чем жители мегаполисов (76%) и городов-миллионников (77%).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 18 марта с участием 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20220318/finlyandiya-1778783073.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, вциом, россия
Большинство россиян считают себя счастливыми, показал опрос
Опрос ВЦИОМ: 37 процентов россиян назвали себя определенно счастливыми
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости.
Доля счастливых людей в России за последние 30 лет выросла вдвое, в марте 2022 года более трети россиян (37%) назвали себя определенно счастливыми, 46% респондентов считают себя скорее счастливыми, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ
).
"Определенно счастливыми в марте 2022 года себя назвали 37% российских граждан, скорее счастливы еще 46%. В той или иной степени несчастливыми считают себя 14% россиян", - говорится в результатах опроса.
Большинство россиян считают, что их окружают больше счастливых людей (43%) или в их окружении примерно одинаково и счастливых, и несчастливых людей (40%). Всего 10% респондентов отметили, что в их окружении преобладают несчастливые люди, 7% опрошенных затруднились ответить.
"Россияне считают, что их окружают в основном счастливые люди (43%) или счастливых и несчастных в окружении поровну (40%). Лишь каждый десятый видит вокруг в основном несчастливых людей (10%)", - уточняется в данных опроса.
Жители городов с населением 100 тысяч человек чаще сообщали, что счастливы (89%), чем жители мегаполисов (76%) и городов-миллионников (77%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 18 марта с участием 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.