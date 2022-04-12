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Приложение Сбербанка исчезло из App Store - РИА Новости, 12.04.2022
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Приложение Сбербанка исчезло из App Store
Приложение Сбербанка исчезло из App Store - РИА Новости, 12.04.2022
Приложение Сбербанка исчезло из App Store
В Сбербанке сообщили, что мобильное приложение организации больше нельзя скачать или обновить в App Store из-за введенных санкций. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T10:48
2022-04-12T12:07
сбербанк россии
apple ios
санкции в отношении россии
технологии
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Сбербанке сообщили, что мобильное приложение организации больше нельзя скачать или обновить в App Store из-за введенных санкций.Кроме того, для проведения всех необходимых операций клиенты могут использовать веб-версию "Сбербанк онлайн", приспособленную для мобильных устройств.Сбербанк в апреле попал под блокирующие санкции США и Великобритании. Такие ограничения предполагают заморозку активов и запрет на проведение операций с организацией физлицам и юрлицам из этих стран.Западные страны ввели новые антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. Многие иностранные компании приостановили работу в России, а некоторые заявили об уходе с рынка. Как неоднократно подчеркивали в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуются анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам страны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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сбербанк россии, apple ios, санкции в отношении россии, технологии
10:48 12.04.2022 (обновлено: 12:07 12.04.2022)
 
Приложение Сбербанка исчезло из App Store

Приложение "Сбербанк-онлайн" недоступно для скачивания и обновления в AppStore с 12 апреля

© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковМобильное приложение "Сбербанк-онлайн"
Мобильное приложение Сбербанк-онлайн - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Мобильное приложение "Сбербанк-онлайн". Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Сбербанке сообщили, что мобильное приложение организации больше нельзя скачать или обновить в App Store из-за введенных санкций.

"Ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет. Мы рекомендуем клиентам не удалять установленное приложение банка", — говорится заявлении.

Кроме того, для проведения всех необходимых операций клиенты могут использовать веб-версию "Сбербанк онлайн", приспособленную для мобильных устройств.
Сбербанк в апреле попал под блокирующие санкции США и Великобритании. Такие ограничения предполагают заморозку активов и запрет на проведение операций с организацией физлицам и юрлицам из этих стран.
Прохожие у отделения банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 12:33
Приложение ВТБ на iOS перестало работать
Западные страны ввели новые антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. Многие иностранные компании приостановили работу в России, а некоторые заявили об уходе с рынка. Как неоднократно подчеркивали в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуются анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам страны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Сбербанк РоссииApple iOSСанкции в отношении РоссииТехнологии
 
 
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