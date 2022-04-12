https://ria.ru/20220412/sberbank-1783046958.html

Приложение Сбербанка исчезло из App Store

Приложение Сбербанка исчезло из App Store - РИА Новости, 12.04.2022

Приложение Сбербанка исчезло из App Store

В Сбербанке сообщили, что мобильное приложение организации больше нельзя скачать или обновить в App Store из-за введенных санкций. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T10:48

2022-04-12T10:48

2022-04-12T12:07

сбербанк россии

apple ios

санкции в отношении россии

технологии

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Сбербанке сообщили, что мобильное приложение организации больше нельзя скачать или обновить в App Store из-за введенных санкций.Кроме того, для проведения всех необходимых операций клиенты могут использовать веб-версию "Сбербанк онлайн", приспособленную для мобильных устройств.Сбербанк в апреле попал под блокирующие санкции США и Великобритании. Такие ограничения предполагают заморозку активов и запрет на проведение операций с организацией физлицам и юрлицам из этих стран.Западные страны ввели новые антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. Многие иностранные компании приостановили работу в России, а некоторые заявили об уходе с рынка. Как неоднократно подчеркивали в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуются анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам страны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220310/vtb-1777444028.html

https://ria.ru/20220320/kredit-1779089753.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сбербанк россии, apple ios, санкции в отношении россии, технологии