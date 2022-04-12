https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783157101.html

WSJ: Европа рискует скатиться "вправо" из-за санкций против России

WSJ: Европа рискует скатиться "вправо" из-за санкций против России - РИА Новости, 12.04.2022

WSJ: Европа рискует скатиться "вправо" из-за санкций против России

Рост цен на топливо, коммунальные услуги и практически все продовольственные продукты проверяет на прочность готовность европейцев поддерживать антироссийские... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T16:47

2022-04-12T16:47

2022-04-12T17:43

экономика

маттео сальвини

россия

италия

франция

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Рост цен на топливо, коммунальные услуги и практически все продовольственные продукты проверяет на прочность готовность европейцев поддерживать антироссийские санкции, пишет The Wall Street Journal.Как считают авторы статьи, экономические трудности создают для Европы риск уйти "вправо": промежуточные результаты французской президентской гонки и рост популярности правых в Италии подтверждают эту тенденцию."Во Франции кампания Ле Пен была сосредоточена на экономических последствиях растущей инфляции. Она проводила митинги в небольших сельских городках, обещая снизить налоги на топливо и другие предметы первой необходимости и дать предприятиям стимулы для повышения заработной платы. <...> Маттео Сальвини, лидер итальянской антимигрантской партии "Лига", также сосредоточился на налогах и экономике", — отмечается в материале.При этом сами европейцы в первую очередь недовольны тем, что экономика стран из-за антироссийских санкций потеряла возможность восстановиться после пандемии. Например, цены на энергоносители в еврозоне в марте выросли на 12,5 процента по сравнению с февралем, а годом ранее они были на 44,7 процента ниже. Согласно опросам, 82 процента немцев, 79 процентов итальянцев и 78 процентов испанцев ожидают роста трат своих домохозяйств в ближайший год."Наши топливные расходы огромны, они стали неуправляемыми. У меня трое детей, мне нужно их кормить", — передают журналисты слова Самиры Тафат, ортопеда из Парижа.Морена Коломби, работающая в косметической компании недалеко от Милана, заявила WSJ, что ее последний двухмесячный счет за отопление составил 1250 евро (эквивалентно более чем ста тысячам рублей). За тот же период прошлого года ей приходилось платить 450 евро.В последние три месяца 2021-го почасовая заработная плата в Евросоюзе была на 1,5% выше, чем годом ранее, а средний уровень инфляции составил 4,7% — все это привело к падению реальной заработной платы на 3,1%."Мрачное настроение вызывают вопросы о том, насколько европейские избиратели готовы терпеть экономические издержки того, что, похоже, перерастет в затяжную конфронтацию с Россией", — подытожили авторы статьи.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства.

https://ria.ru/20220412/benzin-1783037661.html

https://ria.ru/20220412/gaz-1783113765.html

https://ria.ru/20220409/sanktsii-1782686956.html

https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783135864.html

россия

италия

франция

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экономика, маттео сальвини, россия, италия, франция, евросоюз, санкции в отношении россии