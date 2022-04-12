https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783136175.html
Риски влияния санкций на экономику могут возрасти, заявил Путин
Риски влияния санкций на экономику могут возрасти, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
Риски влияния санкций на экономику могут возрасти, заявил Путин
В среднесрочной и долгосрочной перспективе риски влияния санкций на экономику РФ могут нарастать, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:44
2022-04-12T15:44
2022-04-12T16:15
экономика
санкции в отношении россии
владимир путин
россия
александр лукашенко
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. В среднесрочной и долгосрочной перспективе риски влияния санкций на экономику РФ могут нарастать, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко."Экономика России достаточно стабильно работает и эффективно. Курс доллара вернулся к параметрам до начала операции, хотя в среднесрочной и долгосрочной перспективе риски могут нарастать. Во всяком случае противники России собираются и дальше усугублять свою деятельность, но с другой стороны здравый смысл тоже должен расставлять акценты", - сказал Путин.
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экономика, санкции в отношении россии, владимир путин, россия, александр лукашенко
15:44 12.04.2022 (обновлено: 16:15 12.04.2022)
Риски влияния санкций на экономику могут возрасти, заявил Путин
Президент Путин заявил, что риски влияния санкций на экономику могут возрасти