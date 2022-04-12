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Яровая прокомментировала санкции японских властей - РИА Новости, 12.04.2022
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Яровая прокомментировала санкции японских властей
Яровая прокомментировала санкции японских властей - РИА Новости, 12.04.2022
Яровая прокомментировала санкции японских властей
Санкции властей Японии, объявивших о заморозке активов ряда россиян, выглядят, как их неосуществимая мечта – иметь влияние на политику России, "запрет на то,... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T14:58
2022-04-12T14:59
экономика
валерий рашкин
леонид слуцкий (политик)
ирина яровая
япония
россия
дальний восток
госдума рф
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Санкции властей Японии, объявивших о заморозке активов ряда россиян, выглядят, как их неосуществимая мечта – иметь влияние на политику России, "запрет на то, чего никогда не было и нет", заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, которая вошла в санкционный список, комментируя санкции, введенные властями Японии против депутатов Госдумы.Как сообщалось во вторник в пресс-релизе японского МИД, Япония вводит дополнительные санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России в свете событий на Украине. Среди физических лиц, активы которых будут заморожены, депутаты Госдумы, в том числе Валерий Рашкин, Василий Пискарев, Петр Толстой, Леонид Слуцкий, Ирина Яровая и другие."Очень хороший запрет на то, чего нет и никогда не было. Санкции властей Японии выглядят, как их давняя и неосуществимая мечта: иметь влияние на политику и решения России", - сказала Яровая.Она также упомянула, что с 2016 года японскими компаниям запретили дрифтерный вылов рыбы на Дальнем Востоке.В соответствии с российским законодательством высокопоставленным чиновникам, госслужащим, депутатам и сенаторам запрещено иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.Законодательство не запрещает госслужащим иметь в собственности недвижимость за рубежом, однако они обязаны указывать соответствующие данные о принадлежащем им имуществе в ежегодной декларации.
https://ria.ru/20220412/yaponiya-1783110532.html
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экономика, валерий рашкин, леонид слуцкий (политик), ирина яровая, япония, россия, дальний восток, госдума рф, санкции в отношении россии
14:58 12.04.2022 (обновлено: 14:59 12.04.2022)
 
Яровая прокомментировала санкции японских властей

Депутат Госдумы Яровая о санкциях Токио: это запрет на то, чего никогда не было и нет

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Санкции властей Японии, объявивших о заморозке активов ряда россиян, выглядят, как их неосуществимая мечта – иметь влияние на политику России, "запрет на то, чего никогда не было и нет", заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, которая вошла в санкционный список, комментируя санкции, введенные властями Японии против депутатов Госдумы.
Как сообщалось во вторник в пресс-релизе японского МИД, Япония вводит дополнительные санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России в свете событий на Украине. Среди физических лиц, активы которых будут заморожены, депутаты Госдумы, в том числе Валерий Рашкин, Василий Пискарев, Петр Толстой, Леонид Слуцкий, Ирина Яровая и другие.
Депутат, член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Государственной Думы РФ Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
14:21
Милонов назвал свой главный японский актив
"Очень хороший запрет на то, чего нет и никогда не было. Санкции властей Японии выглядят, как их давняя и неосуществимая мечта: иметь влияние на политику и решения России", - сказала Яровая.
Она также упомянула, что с 2016 года японскими компаниям запретили дрифтерный вылов рыбы на Дальнем Востоке.
"А вот то, чего точно не могут они, так это вести варварский дрифтерный вылов рыбы у нас на Дальнем Востоке, который мы законом запретили японским компаниям с 2016 года", - добавила она.
В соответствии с российским законодательством высокопоставленным чиновникам, госслужащим, депутатам и сенаторам запрещено иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
Законодательство не запрещает госслужащим иметь в собственности недвижимость за рубежом, однако они обязаны указывать соответствующие данные о принадлежащем им имуществе в ежегодной декларации.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
14:50
Слуцкий в ответ на санкции Токио заявил, что не имеет активов за рубежом
 
ЭкономикаВалерий РашкинЛеонид Слуцкий (политик)Ирина ЯроваяЯпонияРоссияДальний ВостокГосдума РФСанкции в отношении России
 
 
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