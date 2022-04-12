14:58 12.04.2022 (обновлено: 14:59 12.04.2022)
Яровая прокомментировала санкции японских властей
Депутат Госдумы Яровая о санкциях Токио: это запрет на то, чего никогда не было и нет
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Санкции властей Японии, объявивших о заморозке активов ряда россиян, выглядят, как их неосуществимая мечта – иметь влияние на политику России, "запрет на то, чего никогда не было и нет", заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, которая вошла в санкционный список, комментируя санкции, введенные властями Японии против депутатов Госдумы.
Как сообщалось во вторник в пресс-релизе японского МИД, Япония вводит дополнительные санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России в свете событий на Украине. Среди физических лиц, активы которых будут заморожены, депутаты Госдумы, в том числе Валерий Рашкин, Василий Пискарев, Петр Толстой, Леонид Слуцкий, Ирина Яровая и другие.
"Очень хороший запрет на то, чего нет и никогда не было. Санкции властей Японии выглядят, как их давняя и неосуществимая мечта: иметь влияние на политику и решения России", - сказала Яровая.
Она также упомянула, что с 2016 года японскими компаниям запретили дрифтерный вылов рыбы на Дальнем Востоке.
"А вот то, чего точно не могут они, так это вести варварский дрифтерный вылов рыбы у нас на Дальнем Востоке, который мы законом запретили японским компаниям с 2016 года", - добавила она.
В соответствии с российским законодательством высокопоставленным чиновникам, госслужащим, депутатам и сенаторам запрещено иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
Законодательство не запрещает госслужащим иметь в собственности недвижимость за рубежом, однако они обязаны указывать соответствующие данные о принадлежащем им имуществе в ежегодной декларации.