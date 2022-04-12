https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783119353.html

Яровая прокомментировала санкции японских властей

Яровая прокомментировала санкции японских властей - РИА Новости, 12.04.2022

Яровая прокомментировала санкции японских властей

Санкции властей Японии, объявивших о заморозке активов ряда россиян, выглядят, как их неосуществимая мечта – иметь влияние на политику России, "запрет на то,... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T14:58

2022-04-12T14:58

2022-04-12T14:59

экономика

валерий рашкин

леонид слуцкий (политик)

ирина яровая

япония

россия

дальний восток

госдума рф

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Санкции властей Японии, объявивших о заморозке активов ряда россиян, выглядят, как их неосуществимая мечта – иметь влияние на политику России, "запрет на то, чего никогда не было и нет", заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, которая вошла в санкционный список, комментируя санкции, введенные властями Японии против депутатов Госдумы.Как сообщалось во вторник в пресс-релизе японского МИД, Япония вводит дополнительные санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России в свете событий на Украине. Среди физических лиц, активы которых будут заморожены, депутаты Госдумы, в том числе Валерий Рашкин, Василий Пискарев, Петр Толстой, Леонид Слуцкий, Ирина Яровая и другие."Очень хороший запрет на то, чего нет и никогда не было. Санкции властей Японии выглядят, как их давняя и неосуществимая мечта: иметь влияние на политику и решения России", - сказала Яровая.Она также упомянула, что с 2016 года японскими компаниям запретили дрифтерный вылов рыбы на Дальнем Востоке.В соответствии с российским законодательством высокопоставленным чиновникам, госслужащим, депутатам и сенаторам запрещено иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.Законодательство не запрещает госслужащим иметь в собственности недвижимость за рубежом, однако они обязаны указывать соответствующие данные о принадлежащем им имуществе в ежегодной декларации.

https://ria.ru/20220412/yaponiya-1783110532.html

https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783117669.html

япония

россия

дальний восток

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, валерий рашкин, леонид слуцкий (политик), ирина яровая, япония, россия, дальний восток, госдума рф, санкции в отношении россии