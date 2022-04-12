https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783118074.html

СМИ: санкции на российские энергоносители могут носить выборочный характер

СМИ: санкции на российские энергоносители могут носить выборочный характер - РИА Новости, 12.04.2022

СМИ: санкции на российские энергоносители могут носить выборочный характер

Новые ограничения на закупку российских энергоносителей может не распространяться на те страны, которые сильно зависят их поставок, сообщает испанская газета El РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T14:52

2022-04-12T14:52

2022-04-12T14:52

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МАДРИД, 12 апр – РИА Новости. Новые ограничения на закупку российских энергоносителей может не распространяться на те страны, которые сильно зависят их поставок, сообщает испанская газета El País со ссылкой на дипломатические источники.Вопрос о новых санкциях против российских энергоносителей вызывает споры среди европейских стран, поэтому Евросоюз может оставить за странами, которые особенно сильно зависят от поставок российских энергоносителей, возможность продолжать их закупать, пояснило издание.Как отмечается в статье, "принятие нового санкционного пакета приведет к очень непростой ситуации и создаст риск раскола европейского единства, которое сохраняется с введения первых ограничений в ответ на признание Москвой независимости Донбасса.В частности, введению новых рестрикций в энергетической сфере сопротивляется Венгрия, которая приобретает у РФ не только газ и нефть, но и треть всего топлива, необходимого для функционирования имеющихся в стране АЭС.С этой позицией отчасти согласился глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем выступлении по итогам встречи министров иностранных дел в Люксембурге."Странам, не использующим российские нефть и газ, легко говорить об отказе от них, но для тех, кто сильно от них зависят, все не так просто… Мы имеем дело с явным асимметричным шоком, для преодоления которого нам нужно придерживаться единства и солидарности", - приводятся в издании слова Борреля.Ранее Боррель заявил, что министры пока не принимали решений по новым антироссийским санкциям, продолжат обсуждать эту тему, включая ограничения на импорт российских нефти и газа. По словам Борреля, министры иностранных дел "провели оценку зависимости отдельных стран от нефти и газа из России, обозначили свои позиции".При этом глава дипломатии ЕС подчеркнул, что военные действия на Украине не прекратятся с введением энергетического эмбарго. "Если вы завтра отключите газ, это не значит, что у России не будет возможностей для того, чтобы сражаться", - отметил он.C 8 апреля таможенные службы стран Евросоюза, граничащих с РФ и Белоруссией, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в этих странах. Ограничения пока не распространяются на автомобильные грузоперевозки, осуществляющие доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, а также доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений. Транзит в Калининградскую область пока сохраняется, но только для автотранспорта, зарегистрированного в РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220412/rubl-1783018247.html

https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783017059.html

https://ria.ru/20220411/neft-1782985516.html

https://ria.ru/20220411/gaz-1782842515.html

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Ольга Маркова

владимир путин, жозеп боррель, москва, белоруссия, россия, евросоюз, в мире