https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783117669.html

Слуцкий в ответ на санкции Токио заявил, что не имеет активов за рубежом

Слуцкий в ответ на санкции Токио заявил, что не имеет активов за рубежом - РИА Новости, 12.04.2022

Слуцкий в ответ на санкции Токио заявил, что не имеет активов за рубежом

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий в ответ на введенные против него японские санкции заявил РИА Новости, что не имеет активов за рубежом, а... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T14:50

2022-04-12T14:50

2022-04-12T14:50

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валерий рашкин

леонид слуцкий (политик)

ирина яровая

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госдума рф

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий в ответ на введенные против него японские санкции заявил РИА Новости, что не имеет активов за рубежом, а рестрикции считает поводом для гордости."Никаких активов за пределами Российской Федерации не имею, а санкции сегодня - это повод для гордости, своеобразный знак качества патриота России", - подчеркнул политик.По словам парламентария, он находится под западными санкциями с 2014 года, но трудностей в работе они не создавали."Это нисколько не помещало мне вести свою профессиональную деятельность и отстаивать интересы нашей страны в межпарламентской сфере", - резюмировал он.Как сообщалось во вторник в пресс-релизе японского МИД, Япония вводит дополнительные санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России в свете событий на Украине. Среди физических лиц, активы которых будут заморожены, депутаты Госдумы, в том числе Валерий Рашкин, Василий Пискарев, Петр Толстой, Леонид Слуцкий, Ирина Яровая и другие.

https://ria.ru/20220412/yaponiya-1783110532.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220412/sanktsii-1783020581.html

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в мире, валерий рашкин, леонид слуцкий (политик), ирина яровая, япония, россия, украина, госдума рф, санкции в отношении россии