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Слуцкий в ответ на санкции Токио заявил, что не имеет активов за рубежом - РИА Новости, 12.04.2022
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Слуцкий в ответ на санкции Токио заявил, что не имеет активов за рубежом
Слуцкий в ответ на санкции Токио заявил, что не имеет активов за рубежом - РИА Новости, 12.04.2022
Слуцкий в ответ на санкции Токио заявил, что не имеет активов за рубежом
Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий в ответ на введенные против него японские санкции заявил РИА Новости, что не имеет активов за рубежом, а... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T14:50
2022-04-12T14:50
в мире
валерий рашкин
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий в ответ на введенные против него японские санкции заявил РИА Новости, что не имеет активов за рубежом, а рестрикции считает поводом для гордости."Никаких активов за пределами Российской Федерации не имею, а санкции сегодня - это повод для гордости, своеобразный знак качества патриота России", - подчеркнул политик.По словам парламентария, он находится под западными санкциями с 2014 года, но трудностей в работе они не создавали."Это нисколько не помещало мне вести свою профессиональную деятельность и отстаивать интересы нашей страны в межпарламентской сфере", - резюмировал он.Как сообщалось во вторник в пресс-релизе японского МИД, Япония вводит дополнительные санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России в свете событий на Украине. Среди физических лиц, активы которых будут заморожены, депутаты Госдумы, в том числе Валерий Рашкин, Василий Пискарев, Петр Толстой, Леонид Слуцкий, Ирина Яровая и другие.
https://ria.ru/20220412/yaponiya-1783110532.html
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в мире, валерий рашкин, леонид слуцкий (политик), ирина яровая, япония, россия, украина, госдума рф, санкции в отношении россии
14:50 12.04.2022
 
Слуцкий в ответ на санкции Токио заявил, что не имеет активов за рубежом

Депутат Госдумы Слуцкий в ответ на санкции Токио заявил, что не имеет активов за рубежом

© РИА Новости / Pool/Александр Щербак / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Pool/Александр Щербак
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий в ответ на введенные против него японские санкции заявил РИА Новости, что не имеет активов за рубежом, а рестрикции считает поводом для гордости.
"Никаких активов за пределами Российской Федерации не имею, а санкции сегодня - это повод для гордости, своеобразный знак качества патриота России", - подчеркнул политик.
Депутат, член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Государственной Думы РФ Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
14:21
Милонов назвал свой главный японский актив
По словам парламентария, он находится под западными санкциями с 2014 года, но трудностей в работе они не создавали.
"Это нисколько не помещало мне вести свою профессиональную деятельность и отстаивать интересы нашей страны в межпарламентской сфере", - резюмировал он.
Как сообщалось во вторник в пресс-релизе японского МИД, Япония вводит дополнительные санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России в свете событий на Украине. Среди физических лиц, активы которых будут заморожены, депутаты Госдумы, в том числе Валерий Рашкин, Василий Пискарев, Петр Толстой, Леонид Слуцкий, Ирина Яровая и другие.
Пленарное заседание нижней палаты парламента Японии в Токио - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
07:05В мире
Почти 400 россиян попали под новые санкции, введенные Японией
 
В миреВалерий РашкинЛеонид Слуцкий (политик)Ирина ЯроваяЯпонияРоссияУкраинаГосдума РФСанкции в отношении России
 
 
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