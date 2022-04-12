https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783083773.html

Премьер Польши призвал наложить на Россию новые санкции

Премьер Польши призвал наложить на Россию новые санкции - РИА Новости, 12.04.2022

Премьер Польши призвал наложить на Россию новые санкции

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ввести против России новые санкции на фоне сообщений о применении химического оружия в Мариуполе, при этом... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T12:50

2022-04-12T12:50

2022-04-12T12:57

санкции в отношении россии

в мире

польша

россия

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 12 апр - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ввести против России новые санкции на фоне сообщений о применении химического оружия в Мариуполе, при этом Минобороны РФ неоднократно предупреждало о планах Киева совершать провокации с применением химоружия, сами же украинские войска и нацбаты регулярно подрывают ёмкости с химическими веществами.Ранее украинская сторона сообщила о том, что в Мариуполе якобы было применено химическое оружие.По информации Народной милиции ЛНР, украинские националисты продолжают применять террористические методы в отношении мирных граждан ЛНР, 9 апреля была подорвана цистерна с азотной кислотой на территории химпредприятия в городе Рубежное, в результате чего произошел выброс отравляющих веществ. Кроме того, на территории завода остается еще более 40 тысяч тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, "возможный подрыв которых нанесет непоправимый ущерб экологии региона, уничтожит все живое в радиусе 30 километров, а также поставит под угрозу жизни более 300 тысяч человек, проживающих в Лисичанске, Северодонецке, Золотом и Северске".Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее не исключил, что украинские военные при прямой поддержке западных спецслужб устроят новые провокации. По его словам, Россия будет отвечать на них фактами. МО РФ предупреждало, что украинские националисты могут готовить провокацию с использованием отравляющих веществ и приписать свои действия российским силам. По данным МО РФ, в Авдеевке украинские боевики подготовили бесчеловечную провокацию с массовым отравлением жителей прилегающих районов химвеществами, а украинские спецслужбы планируют взорвать хранилище с 120 тоннами хлора в Харьковской области, чтобы обвинить потом Россию."До нас доходит все больше информации, подтвержденных международных рапортов, что на Украине применено химическое оружие", - заявил Моравецкий на пресс-конференции во вторник в Варшаве."Это, к сожалению, доказательство того, что со своей стороны мы должны довести до как можно далеко идущих санкций. Надо действовать двумя путями – и поставки оружия (Украине – ред.) и одновременно очень сильные санкции", - сказал он.Ранее МИД РФ заявлял, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Посольство РФ в США отмечало, что России "достоверно известно, что украинские радикальные группировки под контролем представителей американских спецслужб подготовили несколько возможных сценариев использования токсичных химикатов для осуществления провокаций против мирных жителей" с целью обвинить в этом РФ. Посольство подчеркивало, что эта информация "не может не вызывать серьезную озабоченность, принимая во внимание, что США до сих пор не уничтожили национальные запасы боевых отравляющих веществ".Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что уход иностранных компаний с российского рынка - абсолютно политическая история, они это делают под давлением своих властей. Зарубежные компании, приостановившие работу в РФ, уговаривают не вводить внешнее управление и не национализировать их, так как хотят вернуться, они это сделают, но вопрос, когда и с какими потерями, добавил Медведев.

https://ria.ru/20220412/delo-1783069642.html

https://ria.ru/20220412/evropa-1783007263.html

https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783018568.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкции в отношении россии, в мире, польша, россия, матеуш моравецкий