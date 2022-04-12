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Япония вводит санкции против Воронцовой и Тихоновой - РИА Новости, 12.04.2022
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Япония вводит санкции против Воронцовой и Тихоновой
Япония вводит санкции против Воронцовой и Тихоновой - РИА Новости, 12.04.2022
Япония вводит санкции против Воронцовой и Тихоновой
Япония включила в список дополнительных санкций против России 398 физических лиц, среди которых значатся Мария Воронцова, Катерина Тихонова, Мария Лаврова и... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T04:36
2022-04-12T04:37
в мире
россия
владимир путин
украина
донбасс
санкции в отношении россии
япония
токио
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ТОКИО, 12 апр — РИА Новости. Япония включила в список дополнительных санкций против России 398 физических лиц, среди которых значатся Мария Воронцова, Катерина Тихонова, Мария Лаврова и Екатерина Винокурова, говорится в пресс-релизе японского МИД.В документе утверждается, что Воронцова и Тихонова являются "дочерьми Владимира Путина".Санкции, которые предполагают заморозку активов, распространяются также на Марию Лаврову и Екатерину Винокурову, которые в документе указываются, соответственно, как "супруга и дочь Сергея Лаврова".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, владимир путин, украина, донбасс, санкции в отношении россии, япония, токио
04:36 12.04.2022 (обновлено: 04:37 12.04.2022)
 
Япония вводит санкции против Воронцовой и Тихоновой

МИД Японии: страна ввела санкции против Воронцовой, Тихоновой, Лавровой и Винокуровой

© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
Токийская башня. Архивное фото
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ТОКИО, 12 апр — РИА Новости. Япония включила в список дополнительных санкций против России 398 физических лиц, среди которых значатся Мария Воронцова, Катерина Тихонова, Мария Лаврова и Екатерина Винокурова, говорится в пресс-релизе японского МИД.
В документе утверждается, что Воронцова и Тихонова являются "дочерьми Владимира Путина".
Санкции, которые предполагают заморозку активов, распространяются также на Марию Лаврову и Екатерину Винокурову, которые в документе указываются, соответственно, как "супруга и дочь Сергея Лаврова".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Логотип Сбера - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
04:21
Япония ввела санкции против Сбербанка и Альфа-банка
 
В миреРоссияВладимир ПутинУкраинаДонбассСанкции в отношении РоссииЯпонияТокио
 
 
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