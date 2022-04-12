https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783018087.html

Япония ввела санкции против Сбербанка и Альфа-банка

Япония ввела санкции против Сбербанка и Альфа-банка - РИА Новости, 12.04.2022

Япония ввела санкции против Сбербанка и Альфа-банка

Япония в свете ситуации на Украине включила в список дополнительных санкций российские Сбербанк и Альфа-банк, их активы будут заморожены, а транзакции с ними... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T04:21

2022-04-12T04:21

2022-04-12T04:21

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сбербанк россии

альфа-банк

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ТОКИО, 12 апр — РИА Новости. Япония в свете ситуации на Украине включила в список дополнительных санкций российские Сбербанк и Альфа-банк, их активы будут заморожены, а транзакции с ними запрещены, говорится в пресс-релизе японского МИД.Кроме этого, вводится запрет на новые прямые инвестиции в Россию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779521892.html

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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, санкции в отношении россии, сбербанк россии, альфа-банк, токио