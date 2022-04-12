https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783017059.html

В ФРГ заявили, что большая часть мира не участвует в санкциях против России

В ФРГ заявили, что большая часть мира не участвует в санкциях против России - РИА Новости, 12.04.2022

В ФРГ заявили, что большая часть мира не участвует в санкциях против России

Глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг заявил в беседе c газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung, что большая... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T03:34

2022-04-12T03:34

2022-04-12T03:34

экономика

россия

европа

москва

санкции в отношении россии

германия

в мире

украина

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг заявил в беседе c газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung, что большая часть мира не участвует в санкциях против России, поэтому ограничения бесполезны.Руководитель компании выступил против идеи ввести эмбарго на поставки российского газа, поскольку, по его мнению, это никак не повлияет на специальную военную операцию на Украине.Немецкий промышленник уточнил, что в случае отказа от голубого топлива из России его предприятие может буквально остаться без света и будет вынуждено сократить производство от трети до 50 процентов, а также сократить продажи и рабочие места."При остановке поставок газа нам грозит крах целых производственных цепочек с фатальными экономическими и социальными последствиями", — заключил собеседник.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые, в первую очередь, затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.

https://ria.ru/20220410/gaz-1782736100.html

https://ria.ru/20220406/posledstviya-1782165151.html

https://ria.ru/20220411/germaniya-1782791489.html

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экономика, россия, европа, москва, санкции в отношении россии, германия, в мире, украина