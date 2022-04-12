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В ФРГ заявили, что большая часть мира не участвует в санкциях против России - РИА Новости, 12.04.2022
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В ФРГ заявили, что большая часть мира не участвует в санкциях против России
В ФРГ заявили, что большая часть мира не участвует в санкциях против России - РИА Новости, 12.04.2022
В ФРГ заявили, что большая часть мира не участвует в санкциях против России
Глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг заявил в беседе c газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung, что большая... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T03:34
2022-04-12T03:34
экономика
россия
европа
москва
санкции в отношении россии
германия
в мире
украина
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг заявил в беседе c газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung, что большая часть мира не участвует в санкциях против России, поэтому ограничения бесполезны.Руководитель компании выступил против идеи ввести эмбарго на поставки российского газа, поскольку, по его мнению, это никак не повлияет на специальную военную операцию на Украине.Немецкий промышленник уточнил, что в случае отказа от голубого топлива из России его предприятие может буквально остаться без света и будет вынуждено сократить производство от трети до 50 процентов, а также сократить продажи и рабочие места."При остановке поставок газа нам грозит крах целых производственных цепочек с фатальными экономическими и социальными последствиями", — заключил собеседник.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые, в первую очередь, затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
https://ria.ru/20220410/gaz-1782736100.html
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экономика, россия, европа, москва, санкции в отношении россии, германия, в мире, украина
03:34 12.04.2022
 
В ФРГ заявили, что большая часть мира не участвует в санкциях против России

Глава LB Айзенберг: санкции против РФ бесполезны, так как их не ввела большая часть мира

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг заявил в беседе c газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung, что большая часть мира не участвует в санкциях против России, поэтому ограничения бесполезны.
Руководитель компании выступил против идеи ввести эмбарго на поставки российского газа, поскольку, по его мнению, это никак не повлияет на специальную военную операцию на Украине.
"Потому что большая часть мира просто не участвует в санкциях. Индия довольна, что может получать нефть по дисконтной цене. Это действительно решение? Кроме того, мы не должны ослаблять себя санкциями сильнее, чем Владимир Путин. Но это именно то, что мы сделали бы при газовом эмбарго", — высказался Айзенберг.
Немецкий промышленник уточнил, что в случае отказа от голубого топлива из России его предприятие может буквально остаться без света и будет вынуждено сократить производство от трети до 50 процентов, а также сократить продажи и рабочие места.
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"При остановке поставок газа нам грозит крах целых производственных цепочек с фатальными экономическими и социальными последствиями", — заключил собеседник.
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые, в первую очередь, затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
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В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
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