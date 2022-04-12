https://ria.ru/20220412/samolety-1783201399.html
Российская армия за время спецоперации уничтожила 130 украинских самолетов
Российская армия за время спецоперации уничтожила 130 украинских самолетов - РИА Новости, 12.04.2022
Российская армия за время спецоперации уничтожила 130 украинских самолетов
Российские военные за время спецоперации уничтожили уже 130 украинских самолетов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T20:14
2022-04-12T20:14
2022-04-12T20:16
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
игорь конашенков
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские военные за время спецоперации уничтожили уже 130 украинских самолетов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 130 самолетов, 99 вертолетов, 244 зенитных ракетных комплекса, 445 беспилотных летательных аппаратов, 2153 танка и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 924 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2063 единицы специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков.
донбасс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, игорь конашенков, инфографика
20:14 12.04.2022 (обновлено: 20:16 12.04.2022)
Российская армия за время спецоперации уничтожила 130 украинских самолетов
Минобороны: российские военные за время спецоперации уничтожили 130 украинских самолетов
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские военные за время спецоперации уничтожили уже 130 украинских самолетов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 130 самолетов, 99 вертолетов, 244 зенитных ракетных комплекса, 445 беспилотных летательных аппаратов, 2153 танка и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 924 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2063 единицы специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков.