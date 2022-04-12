Рейтинг@Mail.ru
Латвия потребовала от RUTUBE ограничить показ российских каналов в стране - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220412/rutube-1783075026.html
Латвия потребовала от RUTUBE ограничить показ российских каналов в стране
Латвия потребовала от RUTUBE ограничить показ российских каналов в стране - РИА Новости, 12.04.2022
Латвия потребовала от RUTUBE ограничить показ российских каналов в стране
Национальный совет электронных СМИ Латвии (NEPLP) потребовал от RUTUBE ограничить ретрансляцию российских телеканалов на территории страны. Речь идет о... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T12:31
2022-04-12T12:31
rutube
эдгарс ринкевичс
мид латвии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728380340_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_7f4302a30446f9c150aeaee2b79beab7.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Национальный совет электронных СМИ Латвии (NEPLP) потребовал от RUTUBE ограничить ретрансляцию российских телеканалов на территории страны. Речь идет о программах каналов "Россия РТР", "Россия 24" и "ТВ Центр Интернэшнл". В NEPLP заявили, что совет "оценит необходимость" ограничения доступа к видеоплатформе при отказе установить геоблок. В RUTUBE сообщили, что не планирует устанавливать ограничения на распространение российских телеканалов. Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал ЕС ввести санкции против российских телеканалов.
https://ria.ru/20220316/smi-1778433801.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728380340_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_03259973bd0157c9a00c92ee1d1822a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
rutube, эдгарс ринкевичс, мид латвии
12:31 12.04.2022
 

Латвия потребовала от RUTUBE ограничить показ российских каналов в стране

© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкУлица в Старой Риге
Улица в Старой Риге - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Национальный совет электронных СМИ Латвии (NEPLP) потребовал от RUTUBE ограничить ретрансляцию российских телеканалов на территории страны. Речь идет о программах каналов "Россия РТР", "Россия 24" и "ТВ Центр Интернэшнл". В NEPLP заявили, что совет "оценит необходимость" ограничения доступа к видеоплатформе при отказе установить геоблок.
В RUTUBE сообщили, что не планирует устанавливать ограничения на распространение российских телеканалов.

"Русскоязычное население Латвии имеет право на доступ к объективной информации о происходящем в России и мире. Мы считаем, что попытки блокирования российских СМИ нарушают права русскоязычного населения, что противоречит основам Европейской хартии свободы прессы", — говорится в заявлении.

Флаги на здании посольства Латвии в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 13:25
В Латвии решили заблокировать доступ к 71 российскому сайту
Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал ЕС ввести санкции против российских телеканалов.
 
RutubeЭдгарс РинкевичсМИД Латвии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала