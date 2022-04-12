https://ria.ru/20220412/rutube-1783075026.html

Латвия потребовала от RUTUBE ограничить показ российских каналов в стране

Латвия потребовала от RUTUBE ограничить показ российских каналов в стране - РИА Новости, 12.04.2022

Латвия потребовала от RUTUBE ограничить показ российских каналов в стране

Национальный совет электронных СМИ Латвии (NEPLP) потребовал от RUTUBE ограничить ретрансляцию российских телеканалов на территории страны. Речь идет о... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T12:31

2022-04-12T12:31

2022-04-12T12:31

rutube

эдгарс ринкевичс

мид латвии

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Национальный совет электронных СМИ Латвии (NEPLP) потребовал от RUTUBE ограничить ретрансляцию российских телеканалов на территории страны. Речь идет о программах каналов "Россия РТР", "Россия 24" и "ТВ Центр Интернэшнл". В NEPLP заявили, что совет "оценит необходимость" ограничения доступа к видеоплатформе при отказе установить геоблок. В RUTUBE сообщили, что не планирует устанавливать ограничения на распространение российских телеканалов. Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал ЕС ввести санкции против российских телеканалов.

https://ria.ru/20220316/smi-1778433801.html

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rutube, эдгарс ринкевичс, мид латвии