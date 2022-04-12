https://ria.ru/20220412/rutube-1783075026.html
Латвия потребовала от RUTUBE ограничить показ российских каналов в стране
Латвия потребовала от RUTUBE ограничить показ российских каналов в стране - РИА Новости, 12.04.2022
Латвия потребовала от RUTUBE ограничить показ российских каналов в стране
Национальный совет электронных СМИ Латвии (NEPLP) потребовал от RUTUBE ограничить ретрансляцию российских телеканалов на территории страны. Речь идет о... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T12:31
2022-04-12T12:31
2022-04-12T12:31
rutube
эдгарс ринкевичс
мид латвии
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Национальный совет электронных СМИ Латвии (NEPLP) потребовал от RUTUBE ограничить ретрансляцию российских телеканалов на территории страны. Речь идет о программах каналов "Россия РТР", "Россия 24" и "ТВ Центр Интернэшнл". В NEPLP заявили, что совет "оценит необходимость" ограничения доступа к видеоплатформе при отказе установить геоблок. В RUTUBE сообщили, что не планирует устанавливать ограничения на распространение российских телеканалов. Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал ЕС ввести санкции против российских телеканалов.
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rutube, эдгарс ринкевичс, мид латвии
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Национальный совет электронных СМИ Латвии (NEPLP) потребовал от RUTUBE ограничить ретрансляцию российских телеканалов на территории страны. Речь идет о программах каналов "Россия РТР", "Россия 24" и "ТВ Центр Интернэшнл". В NEPLP заявили, что совет "оценит необходимость" ограничения доступа к видеоплатформе при отказе установить геоблок.
В RUTUBE сообщили, что не планирует устанавливать ограничения на распространение российских телеканалов.
"Русскоязычное население Латвии имеет право на доступ к объективной информации о происходящем в России и мире. Мы считаем, что попытки блокирования российских СМИ нарушают права русскоязычного населения, что противоречит основам Европейской хартии свободы прессы", — говорится в заявлении.
Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал ЕС ввести санкции против российских телеканалов.