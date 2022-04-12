https://ria.ru/20220412/rubl-1783171252.html

Реальный эффективный курс рубля снизился в марте на 17,5 процента

Реальный эффективный курс рубля снизился в марте на 17,5 процента - РИА Новости, 12.04.2022

Реальный эффективный курс рубля снизился в марте на 17,5 процента

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-марте снизился на 21,6%, в... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T17:38

2022-04-12T17:38

2022-04-12T17:38

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-марте снизился на 21,6%, в марте - на 17,5%, говорится в материалах ЦБ РФ.Реальный курс рубля к доллару в марте снизился на 20,5% по сравнению с февралем, к евро - на 18,2%.Номинальный курс рубля к доллару в марте снизился на 25,4%, к евро - на 23,3%.

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия