https://ria.ru/20220412/rubl-1783171252.html
Реальный эффективный курс рубля снизился в марте на 17,5 процента
Реальный эффективный курс рубля снизился в марте на 17,5 процента - РИА Новости, 12.04.2022
Реальный эффективный курс рубля снизился в марте на 17,5 процента
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-марте снизился на 21,6%, в... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T17:38
2022-04-12T17:38
2022-04-12T17:38
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-марте снизился на 21,6%, в марте - на 17,5%, говорится в материалах ЦБ РФ.Реальный курс рубля к доллару в марте снизился на 20,5% по сравнению с февралем, к евро - на 18,2%.Номинальный курс рубля к доллару в марте снизился на 25,4%, к евро - на 23,3%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Реальный эффективный курс рубля снизился в марте на 17,5 процента
ЦБ: реальный эффективный курс рубля снизился в марте на 17,5 процента
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-марте снизился на 21,6%, в марте - на 17,5%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в марте снизился на 20,5% по сравнению с февралем, к евро - на 18,2%.
Номинальный курс рубля к доллару в марте снизился на 25,4%, к евро - на 23,3%.