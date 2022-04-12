https://ria.ru/20220412/rubl-1783018247.html

Global Times объяснил, почему санкции США не смогли навредить рублю

Global Times объяснил, почему санкции США не смогли навредить рублю - РИА Новости, 12.04.2022

Global Times объяснил, почему санкции США не смогли навредить рублю

Санкции США не смогли добиться ущерба для рубля, курс которого стабилизировался, из-за невозможности деглобализации мировой экономики, заявил в колонке для... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T04:33

2022-04-12T04:33

2022-04-12T04:33

брэдли бланкеншип

россия

сша

в мире

санкции в отношении россии

рубль

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Санкции США не смогли добиться ущерба для рубля, курс которого стабилизировался, из-за невозможности деглобализации мировой экономики, заявил в колонке для Global Times американский журналист Брэдли Бланкеншип.Он указал, что Запад, вступив в экономическую борьбу с Москвой, переоценил свои возможности. Так, российские энергоресурсы оказались незаменимыми для мировой экономики, а их рынок сбыта не ограничивается только союзниками США, подчеркнул Бланкеншип.Эксперт указал, что антироссийские меры ввели в основном лишь страны Северной Америки и Европы, в то время как другие государства не сделали этого, так как разрушение экономических связей и поставок, сложившихся из-за глобализации экономики, ударило бы по ним самим. Таким образом, для Москвы по-прежнему открыты рынки других регионов, которые не хотят и не могут разорвать взаимовыгодные экономические связи с Россией."Так работает глобализация. И да, она действительно работает. <…> Безусловно, где-то циркулируют истории о финансовом волшебстве российского Центробанка, но важной причиной стабилизации рубля стало то, что деглобализация оказалась невозможной. Это неотъемлемая и постоянная черта мировой экономики", — заключил Бланкеншип.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые, в первую очередь, затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220412/dollar-1783011929.html

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брэдли бланкеншип, россия, сша, в мире, санкции в отношении россии, рубль