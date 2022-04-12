Экономист рассказал, кому помешало укрепление рубля
Экономист Петроневич: избыточное укрепление рубля тормозит импортозамещение
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Курс рубля на торгах в понедельник снижался на фоне снижения Банком России ключевой ставки до 17 процентов годовых и смягчения ограничений на операции с валютой, рассказал агентству “Прайм” старший экономист аналитического управления “Открытие Research” Максим Петроневич.
“В самом деле, ранее — до эскалации конфликта — курс рубля поддерживался на пониженном уровне за счет интервенций Минфина в рамках бюджетного правила и оттока капитала. В условиях приостановки интервенций и многочисленных ограничений курс рубля мог продолжать укрепляться и далее, однако это не отвечало бы интересам российской экономики”, — указал эксперт.
По его словам, избыточное укрепление рубля сокращает доходы бюджета и эквивалент Фонда национального благосостояния в рублях.
Кроме того, избыточное укрепление нацвалюты на фоне роста экспортных доходов ухудшает ситуацию в других секторах экономики и тормозит импортозамещение, заключил Петроневич.