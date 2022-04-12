https://ria.ru/20220412/rubl-1783012318.html

Экономист рассказал, кому помешало укрепление рубля

Экономист рассказал, кому помешало укрепление рубля - РИА Новости, 12.04.2022

Экономист рассказал, кому помешало укрепление рубля

Курс рубля на торгах в понедельник снижался на фоне снижения Банком России ключевой ставки до 17 процентов годовых и смягчения ограничений на операции с... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T03:15

2022-04-12T03:15

2022-04-12T03:15

экономика

россия

открытие research

министерство финансов рф (минфин россии)

максим петроневич

рубль

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Курс рубля на торгах в понедельник снижался на фоне снижения Банком России ключевой ставки до 17 процентов годовых и смягчения ограничений на операции с валютой, рассказал агентству “Прайм” старший экономист аналитического управления “Открытие Research” Максим Петроневич.По его словам, избыточное укрепление рубля сокращает доходы бюджета и эквивалент Фонда национального благосостояния в рублях.Кроме того, избыточное укрепление нацвалюты на фоне роста экспортных доходов ухудшает ситуацию в других секторах экономики и тормозит импортозамещение, заключил Петроневич.

https://ria.ru/20220412/dollar-1783011929.html

россия

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2022

Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

экономика, россия, открытие research, министерство финансов рф (минфин россии), максим петроневич, рубль