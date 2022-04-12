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Экономист рассказал, кому помешало укрепление рубля - РИА Новости, 12.04.2022
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Экономист рассказал, кому помешало укрепление рубля
Экономист рассказал, кому помешало укрепление рубля - РИА Новости, 12.04.2022
Экономист рассказал, кому помешало укрепление рубля
Курс рубля на торгах в понедельник снижался на фоне снижения Банком России ключевой ставки до 17 процентов годовых и смягчения ограничений на операции с... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T03:15
2022-04-12T03:15
экономика
россия
открытие research
министерство финансов рф (минфин россии)
максим петроневич
рубль
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Курс рубля на торгах в понедельник снижался на фоне снижения Банком России ключевой ставки до 17 процентов годовых и смягчения ограничений на операции с валютой, рассказал агентству “Прайм” старший экономист аналитического управления “Открытие Research” Максим Петроневич.По его словам, избыточное укрепление рубля сокращает доходы бюджета и эквивалент Фонда национального благосостояния в рублях.Кроме того, избыточное укрепление нацвалюты на фоне роста экспортных доходов ухудшает ситуацию в других секторах экономики и тормозит импортозамещение, заключил Петроневич.
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экономика, россия, открытие research, министерство финансов рф (минфин россии), максим петроневич, рубль
03:15 12.04.2022
 
Экономист рассказал, кому помешало укрепление рубля

Экономист Петроневич: избыточное укрепление рубля тормозит импортозамещение

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Курс рубля на торгах в понедельник снижался на фоне снижения Банком России ключевой ставки до 17 процентов годовых и смягчения ограничений на операции с валютой, рассказал агентству “Прайм” старший экономист аналитического управления “Открытие Research” Максим Петроневич.
“В самом деле, ранее — до эскалации конфликта — курс рубля поддерживался на пониженном уровне за счет интервенций Минфина в рамках бюджетного правила и оттока капитала. В условиях приостановки интервенций и многочисленных ограничений курс рубля мог продолжать укрепляться и далее, однако это не отвечало бы интересам российской экономики”, — указал эксперт.
По его словам, избыточное укрепление рубля сокращает доходы бюджета и эквивалент Фонда национального благосостояния в рублях.
Кроме того, избыточное укрепление нацвалюты на фоне роста экспортных доходов ухудшает ситуацию в других секторах экономики и тормозит импортозамещение, заключил Петроневич.
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ЭкономикаРоссияОткрытие ResearchМинистерство финансов РФ (Минфин России)Максим ПетроневичРубль
 
 
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