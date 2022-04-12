https://ria.ru/20220412/rpts-1782993684.html

"Вас начнут убивать": клирики РПЦ в Европе рассказали о ненависти к общинам

"Вас начнут убивать": клирики РПЦ в Европе рассказали о ненависти к общинам - РИА Новости, 12.04.2022

"Вас начнут убивать": клирики РПЦ в Европе рассказали о ненависти к общинам

С момента начала спецоперации РФ на Украине общины русских в Европе стали мишенью для атак радикалов в сети и на городских улицах. Особенно заметными точками их РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T08:00

2022-04-12T08:00

2022-04-12T11:17

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. С момента начала спецоперации РФ на Украине общины русских в Европе стали мишенью для атак радикалов в сети и на городских улицах. Особенно заметными точками их сборки стали русские храмы, история которых зачастую уходит корнями в начало ХХ века и белую эмиграцию. Священнослужители из Франции, Германии и Бельгии рассказали РИА Новости о том, каким нападкам подвергаются общины, и как стараются не допустить розни среди беженцев, которым они оказывают помощь с первых недель разгоревшегося на Украине конфликта."Нас хотят стигматизировать"Настоятель храма Всех Святых в Страсбурге архимандрит Филипп (Рябых) заявил в Facebook *, что 5 апреля на приходских досках объявлений обнаружил две огромные буквы Z, нарисованные красной краской."Вероятно, нас всех хотят стигматизировать, как когда-то иудеев в Третьем Рейхе. Там на домах рисовали звезду Давида, а у нас красную букву Z, чтобы превратить нас в мишень для насилия. Разве в цивилизованном обществе существует коллективная ответственность по национальному или религиозному признаку?" - написал он.Настоятель страсбургского храма недоумевает: "С первого дня военных действий мы молимся за скорейшее установление мира, мои проповеди посвящены Евангелию и христианской жизни, ни слова о политике, только сострадание страдающим". К прихожанам-украинцам, рассказал он, приезжают родственники. Община, которая никогда не позволяла себе оскорблений в адрес украинского языка или культуры, в меру своих сил поддерживает и помогает им, добавил архимандрит. Тем не менее, украинские радикалы в социальных сетях Страсбурга, по его словам, призывают к насилию в их адрес и в адрес храма: "заказать автобус к русской церкви, погрузить туда всех таких беженцев и прихожан, а затем отправить их в Россию" или даже "бросить коктейль Молотова ("Бандера-смузи") в русскую церковь в Страсбурге, устроить погром в нашей церкви и провести манифестацию в воскресный день с антивоенными плакатами и украинскими флагами"."Экстремисты всех мастей забывают, что мы живем во Франции, в демократическом государстве, где законы наказывают за подобные призывы и действия. Нам всем нужно научиться подлинному человеколюбию, а не множить ненависть", - написал Рябых, добавив, что храм уже подал жалобу в полицию, и надеется, что французские власти смогут обеспечить безопасность общины.Беженцы и националистыБез провокаций не обходится на юге Франции, рассказал РИА Новости настоятель русского Никольского собора в Ницце протоиерей Андрей Елисеев. "Националисты есть везде, и здесь они есть: они устраивают манифестации, выкрикивают нацистские лозунги "Украина понад усе", "Слава Украине - смерть ворогам", и так далее. Я думаю, что это есть везде - не только на юге Франции, а по всей Франции, во всех крупных городах", - добавил он.Как рассказал священник, ранее он уже получал по почте угрозы расправой: мол, "если через месяц не вернетесь в Россию, то вас начнут убивать". В ответ на поданную в прокуратуру Ниццы жалобу было начато расследование.Те, кто стоит на стороне канонического православия, уверен священнослужитель, не склонны к вражде. А приход Никольского собора занимает миротворческую позицию и старается сделать так, чтобы люди сохраняли мир и единство, основанные на духовных ценностях, вне политических позиций."Я не вижу ничего такого, что мы делаем лучше остальных или как-то по-особенному. Стараемся в проповедях примирять людей или как-то успокаивать их, но внутри приходов, слава Богу, враждебности не наблюдается. Конечно, всегда есть люди, которые придерживаются какой-то иной точки зрения - возможно, по этой причине некоторые уходят из приходов. Другие, наоборот, приходят - это процесс естественный", - заключил протоиерей."Ищут, кто виноват"Приближение кризиса, поделился с РИА Новости наблюдениями настоятель храма святого праведного Иоанна Кронштадтского в Гамбурге протоиерей Сергий Бабурин, вызвало рост цен, а вместе с ними – страхов. "Ищут, кто виноват. Поэтому если так просто идешь, громко разговариваешь по-русски в общественном транспорте - ты словишь много красноречивых взглядов. Но так, чтобы кто-то набрасывался - такого нет", - сказал он.Но напряженность все же чувствуется. Есть, отмечает собеседник агентства, сведения о травле в школах. Но она, по его наблюдениям, не имеет массового характера. "Тут очень быстро родители организовались, потому что это нарушение закона, и четкое понимание у всех есть, как действовать, если что", - пояснил протоиерей.На его приходе, где служат на церковнославянском и немецком языках, а проповедуют по-русски, спокойно: не было ни случаев вандализма, ни граффити на храме. Враждебности на приходе, за исключением единичных словесных перепалок, отец Сергий не отмечает. Не оправдалось и поступившее из консульства предупреждение о готовящейся против храма провокации.В целом, резюмирует он, нельзя сказать, что сейчас в Германии сильны русофобские настроения. "Наоборот - люди старой, интеллигентной закалки, стараются написать, позвонить, выразить свою поддержку, что они отделяют людей от политики, что для них это принципиально важно и важно, чтобы мы это чувствовали и понимали. Мы часто это встречаем, и это очень утешает", - рассказал он.Храму при этом удается сохранять и культурную жизнь в приходском доме, в котором проходят концерты классической русской камерной музыки. "Мы принципиально не прекратили наши концерты. Тоже очень волновались, но у нас уже есть своя публика немецкая, и они очень благодарят, что мы не прекратили, что мы продолжаем, что это важно", - добавил настоятель храма.Конфликт и диаспорыМежэтнические конфликты - больная тема в диаспоре, рассказал РИА Новости настоятель Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата в Гетшендорфе под Берлином игумен Даниил Ирбитс. Но враждебности к русским или к украинцам среди прибывших в его монастырь беженцев не встречается. Монастырь, уверен игумен, никогда не позволит их проявления."Я при себе этого никогда не позволю. Я не знаю, о чем они говорят между собой – Бог судья всем - но при мне, при братии такого не было. Для меня все равны. Я родился в СССР, я сам - латыш и немец, но я русский православный. Поэтому у нас такое недопустимо: мы только за доброту. Я не могу сказать, о чем люди говорят между собой: я не нахожусь с ними 24 часа в сутки и не буду вам врать, но при мне и при братии такого не было. Мы даем кров, приют, делаем все возможное, что в наших силах, потому что мы просто христиане, мы просто люди", - сказал он.Если кто-то нуждается в помощи - ему нужно помочь вне зависимости от национальности, уверен игумен. "Главное творить добро - я скажу так. Мы вне политики. У меня в братии – и русские, и латыши, и немцы, и украинцы, и белорусы. Мы всегда были вне политики. То есть для меня нет национальности. Для меня есть хороший и плохой человек", - заключил настоятель монастыря в Гетшендорфе."Когда мы помогали Донбассу - об этом все молчали"Архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон (Ишунин) рассказал РИА Новости, что в первые дни обострения конфликта наблюдались всплески неприязни ко всем живущим в России, и русским вообще. Но в Бельгии они, по его словам, быстро сошли на нет."Я просто говорю своим прихожанам: если у вас есть политические вопросы - решайте их вне храма. Церковь по своей сущности переходит границы жизни и смерти, её задача спасать души людей, поэтому в храме мы молимся о умиротворении всех. Для меня нет различия одной и другой стороны – мы готовы всем помогать, только чтобы это закончилось. Это трагедия, как для России, так и для Украины. Я помню, что когда после 2014 года наша епархия помогала Донбассу - об этом все молчали - а там тоже страдали и погибали. А сейчас я призываю, чтобы в моей епархии было единогласие духовенства и прихожан, мы должны молиться и помогать людям, которые страдают сейчас на территории Украины", - подчеркнул архиепископ.Прихожан он призывает молиться о прекращении кровопролития на многострадальной земле Украины, невзирая на национальности и стороны. Во Христе, напомнил архиерей, едины все.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220407/khram-1782340474.html

https://ria.ru/20220312/ponimanie-1777780198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, бельгия, украина