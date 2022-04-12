https://ria.ru/20220412/rossiya-1783128126.html

Лукашенко рассказал о последствиях опоздания России с военной операцией

Лукашенко рассказал о последствиях опоздания России с военной операцией - РИА Новости, 12.04.2022

Лукашенко рассказал о последствиях опоздания России с военной операцией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если бы Россия запоздала с операцией, то по ее территории был бы нанесен удар. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:26

2022-04-12T15:26

2022-04-12T15:36

обострение ситуации в днр и лнр

александр лукашенко

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украина

белоруссия

ситуация в днр и лнр

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КОСМОДРОМ "ВОСТОЧНЫЙ" (Амурская область), 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если бы Россия запоздала с операцией, то по ее территории был бы нанесен удар."Если бы только с военной операцией Россия хоть чуть-чуть опоздала, то по территории России готовились нанести, как они считали, сокрушительный удар, и по соседним областям", - сказал он после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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Кирилл Волков

александр лукашенко, в мире, россия, украина, белоруссия, ситуация в днр и лнр