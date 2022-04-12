https://ria.ru/20220412/rid-1783074791.html

Американец Рид отказался выплачивать компенсацию полицейским

Американец Рид отказался выплачивать компенсацию полицейским - РИА Новости, 12.04.2022

Американец Рид отказался выплачивать компенсацию полицейским

Американец Тревор Рид, осуждённый на девять лет колонии за нападение на полицейских, не будет выплачивать компенсацию морального вреда потерпевшим, это... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T12:18

2022-04-12T12:18

2022-04-12T12:18

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Американец Тревор Рид, осуждённый на девять лет колонии за нападение на полицейских, не будет выплачивать компенсацию морального вреда потерпевшим, это принципиальная позиция, заявил РИА Новости его адвокат Сергей Никитенков.Головинский суд Москвы летом 2020 года приговорил бывшего студента из Техаса к девяти годам колонии, признав его виновным в "применении насилия" к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей обоим стражам порядка в качестве компенсации."Тревор Рид не будет выплачивать компенсацию потерпевшим по делу, поскольку он не согласен с обвинениями. Это его принципиальная позиция", - сказал защитник.По данным защиты, отбывающий наказание в мордовской колонии американец уже несколько раз объявлял голодовку. В начале апреля мужчину поместили в больницу колонии. По информации УФСИН, состояние Рида удовлетворительное.Гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем, установил суд. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП.Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови - 3,033 промилле, что соответствует тяжелому опьянению.Семья Рида посчитала доказательства по делу "сфабрикованными или преувеличенными". Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что "перебравшего" гостя дежурные отвезут в больницу.

https://ria.ru/20220412/rid-1783053597.html

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