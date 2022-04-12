Рейтинг@Mail.ru
Американец Рид отказался выплачивать компенсацию полицейским - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220412/rid-1783074791.html
Американец Рид отказался выплачивать компенсацию полицейским
Американец Рид отказался выплачивать компенсацию полицейским - РИА Новости, 12.04.2022
Американец Рид отказался выплачивать компенсацию полицейским
Американец Тревор Рид, осуждённый на девять лет колонии за нападение на полицейских, не будет выплачивать компенсацию морального вреда потерпевшим, это... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T12:18
2022-04-12T12:18
тревор рид
сша
москва
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595956774_0:42:3000:1730_1920x0_80_0_0_d454221278926bce609f203c05c504e8.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Американец Тревор Рид, осуждённый на девять лет колонии за нападение на полицейских, не будет выплачивать компенсацию морального вреда потерпевшим, это принципиальная позиция, заявил РИА Новости его адвокат Сергей Никитенков.Головинский суд Москвы летом 2020 года приговорил бывшего студента из Техаса к девяти годам колонии, признав его виновным в "применении насилия" к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей обоим стражам порядка в качестве компенсации."Тревор Рид не будет выплачивать компенсацию потерпевшим по делу, поскольку он не согласен с обвинениями. Это его принципиальная позиция", - сказал защитник.По данным защиты, отбывающий наказание в мордовской колонии американец уже несколько раз объявлял голодовку. В начале апреля мужчину поместили в больницу колонии. По информации УФСИН, состояние Рида удовлетворительное.Гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем, установил суд. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП.Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови - 3,033 промилле, что соответствует тяжелому опьянению.Семья Рида посчитала доказательства по делу "сфабрикованными или преувеличенными". Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что "перебравшего" гостя дежурные отвезут в больницу.
https://ria.ru/20220412/rid-1783053597.html
https://ria.ru/20220331/rid-1780988405.html
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595956774_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_a24a73ae7b38a742a97a4c0238b0d0b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тревор рид, сша, москва, россия, происшествия
12:18 12.04.2022
 
Американец Рид отказался выплачивать компенсацию полицейским

Американец Рид отказался выплачивать 200 тысяч рублей полицейским в качестве компенсации

© АГН "Москва" / Андрей НикеричевОглашение приговора в Головинском суде американскому студенту из Техаса Тревору Риду по делу о нападении на полицейских в Москве
Оглашение приговора в Головинском суде американскому студенту из Техаса Тревору Риду по делу о нападении на полицейских в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Оглашение приговора в Головинском суде американскому студенту из Техаса Тревору Риду по делу о нападении на полицейских в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Американец Тревор Рид, осуждённый на девять лет колонии за нападение на полицейских, не будет выплачивать компенсацию морального вреда потерпевшим, это принципиальная позиция, заявил РИА Новости его адвокат Сергей Никитенков.
Головинский суд Москвы летом 2020 года приговорил бывшего студента из Техаса к девяти годам колонии, признав его виновным в "применении насилия" к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей обоим стражам порядка в качестве компенсации.
Американский студент Тревор Рид в суде - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
11:16
Посол США пообщался с осужденным американцем Ридом в суде
"Тревор Рид не будет выплачивать компенсацию потерпевшим по делу, поскольку он не согласен с обвинениями. Это его принципиальная позиция", - сказал защитник.
По данным защиты, отбывающий наказание в мордовской колонии американец уже несколько раз объявлял голодовку. В начале апреля мужчину поместили в больницу колонии. По информации УФСИН, состояние Рида удовлетворительное.
Гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем, установил суд. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП.
Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови - 3,033 промилле, что соответствует тяжелому опьянению.
Семья Рида посчитала доказательства по делу "сфабрикованными или преувеличенными". Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что "перебравшего" гостя дежурные отвезут в больницу.
Тревор Рид - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 04:17
Байден встретился с родителями осужденного в России американца Рида
 
Тревор РидСШАМоскваРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала