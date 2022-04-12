Рейтинг@Mail.ru
Посол США пообщался с осужденным американцем Ридом в суде - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220412/rid-1783053597.html
Посол США пообщался с осужденным американцем Ридом в суде
Посол США пообщался с осужденным американцем Ридом в суде - РИА Новости, 12.04.2022
Посол США пообщался с осужденным американцем Ридом в суде
Посол США Джон Салливан смог в перерыве заседания суда кратко пообщаться с американцем Тревором Ридом, осуждённым на 9 лет за нападение на полицейских в Москве, РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:16
2022-04-12T11:19
в мире
сша
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738965480_0:0:922:519_1920x0_80_0_0_587ece02c6a0ab551c02171d804339f8.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Посол США Джон Салливан смог в перерыве заседания суда кратко пообщаться с американцем Тревором Ридом, осуждённым на 9 лет за нападение на полицейских в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Отбывающий наказание в мордовской колонии Рид участвует в заседании Второго кассационного суда общей юрисдикции по видеосвязи. Американский посол и Рид обменялись несколькими фразами в присутствии журналистов и переводчиков, когда суд ушёл на перерыв.В частности, посол уточнил у Рида о его самочувствии, на что тот ответил, что все ещё находится в больнице при колонии."Да, я все еще в больнице. Я уже две недели не кашляю кровью", - сказал Рид, добавив, что ему не разрешают звонить в посольство."Держись. Сегодня я свяжусь с твоими родными", - пообещал посол.По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем, установил суд. Из-за дебоша полицейская машина едва не попала в ДТП, отмечало обвинение.
https://ria.ru/20220331/rid-1780988405.html
https://ria.ru/20220302/prigovor-1775985769.html
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738965480_67:0:867:600_1920x0_80_0_0_495baadd7f5b7f00d47b40550cb91e4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, москва
11:16 12.04.2022 (обновлено: 11:19 12.04.2022)
 
Посол США пообщался с осужденным американцем Ридом в суде

Посол США Салливан пообщался с осужденным американцем Тревором Ридом в перерыве суда

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАмериканский студент Тревор Рид в суде
Американский студент Тревор Рид в суде - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Перейти в фотобанк
Американский студент Тревор Рид в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Посол США Джон Салливан смог в перерыве заседания суда кратко пообщаться с американцем Тревором Ридом, осуждённым на 9 лет за нападение на полицейских в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Отбывающий наказание в мордовской колонии Рид участвует в заседании Второго кассационного суда общей юрисдикции по видеосвязи. Американский посол и Рид обменялись несколькими фразами в присутствии журналистов и переводчиков, когда суд ушёл на перерыв.
Тревор Рид - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 04:17
Байден встретился с родителями осужденного в России американца Рида
В частности, посол уточнил у Рида о его самочувствии, на что тот ответил, что все ещё находится в больнице при колонии.
"Да, я все еще в больнице. Я уже две недели не кашляю кровью", - сказал Рид, добавив, что ему не разрешают звонить в посольство.
"Держись. Сегодня я свяжусь с твоими родными", - пообещал посол.
По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем, установил суд. Из-за дебоша полицейская машина едва не попала в ДТП, отмечало обвинение.
Оглашение приговора в Головинском суде американскому студенту из Техаса Тревору Риду по делу о нападении на полицейских в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 10:33
Кассационный суд в Москве проверит приговор американцу Риду
 
В миреСШАМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала