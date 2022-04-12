https://ria.ru/20220412/rid-1783053597.html

Посол США пообщался с осужденным американцем Ридом в суде

Посол США пообщался с осужденным американцем Ридом в суде - РИА Новости, 12.04.2022

Посол США пообщался с осужденным американцем Ридом в суде

Посол США Джон Салливан смог в перерыве заседания суда кратко пообщаться с американцем Тревором Ридом, осуждённым на 9 лет за нападение на полицейских в Москве, РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:16

2022-04-12T11:16

2022-04-12T11:19

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Посол США Джон Салливан смог в перерыве заседания суда кратко пообщаться с американцем Тревором Ридом, осуждённым на 9 лет за нападение на полицейских в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Отбывающий наказание в мордовской колонии Рид участвует в заседании Второго кассационного суда общей юрисдикции по видеосвязи. Американский посол и Рид обменялись несколькими фразами в присутствии журналистов и переводчиков, когда суд ушёл на перерыв.В частности, посол уточнил у Рида о его самочувствии, на что тот ответил, что все ещё находится в больнице при колонии."Да, я все еще в больнице. Я уже две недели не кашляю кровью", - сказал Рид, добавив, что ему не разрешают звонить в посольство."Держись. Сегодня я свяжусь с твоими родными", - пообещал посол.По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем, установил суд. Из-за дебоша полицейская машина едва не попала в ДТП, отмечало обвинение.

https://ria.ru/20220331/rid-1780988405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, москва