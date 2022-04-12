18:23 12.04.2022 (обновлено: 18:49 12.04.2022)
Thomson Reuters разорвала контракт с МИА "Россия сегодня"
Thomson Reuters уведомила МИА "Россия сегодня" о прекращении контракта
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Канадская медиакорпорация Thomson Reuters уведомила МИА "Россия сегодня" о прекращении контракта, чтобы, как утверждается в официальном письме, "не нарушать правительственные санкции", однако никаких санкций против российского информационного агентства правительство Канады не вводило.
© РИА Новости Уведомление о прекращении контракта с МИА "Россия сегодня" от канадской медиакорпорации Thomson Reuters
Уведомление о прекращении контракта с МИА "Россия сегодня" от канадской медиакорпорации Thomson Reuters
"В результате этой проверки компания Thomson Reuters пришла к выводу, что московское отделение Thomson Reuters (Markets) Europe SA должно прекратить отношения с вашей организацией, чтобы соблюдать санкции правительства, применимые к работе Thomson Reuters", - говорится в письме компании, поступившем в МИА "Россия сегодня". В частности, немедленно прекращает действие контракт на поставку услуг Reuters, действующий с 1 января 2020 года. В письме не указывается, какие санкции может нарушить соглашение о сотрудничестве между Thomson Reuters и "Россией сегодня".
Канадская компания Thomson Corporation в 2008 году купила британское агентство Рейтер. В конце марта МИД Великобритании добавил МИА "Россия сегодня" в санкционный список. Основанием санкций называется то, что МИА "Россия сегодня", согласно новому санкционному режиму по России в связи со спецоперацией на Украине, считается "вовлеченным лицом", так как получает финансирование от государства. Как заявила РИА Новости главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, санкции со стороны Великобритании в отношении "России сегодня" и RT являются оскорблением, Симоньян процитировала строки Владимира Маяковского из стихотворения "Письмо Татьяне Яковлевой": "Это оскорбление на общий счет нанижем. Я все равно тебя когда-нибудь возьму - одну или вдвоем с Парижем".
31 марта, 13:11Британия ввела санкции против МИА "Россия сегодня"