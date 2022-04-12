https://ria.ru/20220412/reuters-1783180870.html

Thomson Reuters разорвала контракт с МИА "Россия сегодня"

Thomson Reuters разорвала контракт с МИА "Россия сегодня" - РИА Новости, 12.04.2022

Thomson Reuters разорвала контракт с МИА "Россия сегодня"

Канадская медиакорпорация Thomson Reuters уведомила МИА "Россия сегодня" о прекращении контракта, чтобы, как утверждается в официальном письме, "не нарушать... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T18:23

2022-04-12T18:23

2022-04-12T18:49

медиавойны

в мире

канада

россия

thomson reuters

миа "россия сегодня"

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737371271_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_869d4b902c1cc5a92d3b9d1c2b0b1fd7.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Канадская медиакорпорация Thomson Reuters уведомила МИА "Россия сегодня" о прекращении контракта, чтобы, как утверждается в официальном письме, "не нарушать правительственные санкции", однако никаких санкций против российского информационного агентства правительство Канады не вводило."В результате этой проверки компания Thomson Reuters пришла к выводу, что московское отделение Thomson Reuters (Markets) Europe SA должно прекратить отношения с вашей организацией, чтобы соблюдать санкции правительства, применимые к работе Thomson Reuters", - говорится в письме компании, поступившем в МИА "Россия сегодня". В частности, немедленно прекращает действие контракт на поставку услуг Reuters, действующий с 1 января 2020 года. В письме не указывается, какие санкции может нарушить соглашение о сотрудничестве между Thomson Reuters и "Россией сегодня".Канадская компания Thomson Corporation в 2008 году купила британское агентство Рейтер. В конце марта МИД Великобритании добавил МИА "Россия сегодня" в санкционный список. Основанием санкций называется то, что МИА "Россия сегодня", согласно новому санкционному режиму по России в связи со спецоперацией на Украине, считается "вовлеченным лицом", так как получает финансирование от государства. Как заявила РИА Новости главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, санкции со стороны Великобритании в отношении "России сегодня" и RT являются оскорблением, Симоньян процитировала строки Владимира Маяковского из стихотворения "Письмо Татьяне Яковлевой": "Это оскорбление на общий счет нанижем. Я все равно тебя когда-нибудь возьму - одну или вдвоем с Парижем".

https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781054632.html

канада

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, канада, россия, thomson reuters, миа "россия сегодня", санкции в отношении россии