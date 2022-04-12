https://ria.ru/20220412/ranenye-1783226995.html

При обстреле освобожденной части Мариуполя пострадали семь человек

При обстреле освобожденной части Мариуполя пострадали семь человек - РИА Новости, 12.04.2022

При обстреле освобожденной части Мариуполя пострадали семь человек

Семь мирных жителей получили ранения при обстрелах украинскими войсками освобожденной части Мариуполя, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T23:53

2022-04-12T23:53

2022-04-12T23:53

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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Семь мирных жителей получили ранения при обстрелах украинскими войсками освобожденной части Мариуполя, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении семи мирных жителей в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденной части н.п. Мариуполь... Таким образом общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1043 человека, в т.ч. 54 ребенка", - говорится в Telegram-канале представительства.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220412/mariupol-1783220462.html

https://ria.ru/20220412/feyki-1783225768.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, донецк (днр), сцкк, украина, вооруженные силы украины