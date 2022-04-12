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Разработка ракеты "Ангара-А3" находится в начале пути, заявил Рогозин - РИА Новости, 12.04.2022
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Наука
https://ria.ru/20220412/raketa-1783040194.html
Разработка ракеты "Ангара-А3" находится в начале пути, заявил Рогозин
Разработка ракеты "Ангара-А3" находится в начале пути, заявил Рогозин - РИА Новости, 12.04.2022
Разработка ракеты "Ангара-А3" находится в начале пути, заявил Рогозин
Центр Хруничева находится в "начале пути" разработки ракеты "Ангара-А3", создание которой было ранее приостановлено, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T10:22
2022-04-12T10:22
наука
космос - риа наука
союз
ангара (ракета)
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Центр Хруничева находится в "начале пути" разработки ракеты "Ангара-А3", создание которой было ранее приостановлено, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Центр Хруничева не исключает возможности возвращения к созданию "Ангары-А3" грузоподъемностью от 12 до 15 тонн… Намерения Центра Хруничева насчет "Ангары-А3" - это начало пути", - сказал Рогозин в интервью РИА Новости.Он уточнил, что в целом в России есть весь спектр ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. Существование "Ангары-А3" одновременно с близким по грузоподъемности "Союзом-5" (17,5 тонны) поможет создать дополнительные возможности резервирования."Когда мы говорим о носителях, должно быть техническое резервирование. Никто не застрахован от аварий. Когда происходит авария, то останавливаются пуски конкретного носителя на определенный период. И если нет другого носителя близкой грузоподъемности, то в целом вся пусковая кампания нарушается. В этом плане ракета "Союз-5", конечно, нужна", - пояснил он.Ранее ракету "Ангара-А3" планировалось создать по аналогии с ракетой "Ангара-А5", но вместо четырех у нее было бы два боковых блока. Семейство ракет строится из универсальных ракетных модулей. Из одного модуля первой ступени и второй ступени получается легкая "Ангара-1.2", из пяти таких модулей на первой и второй ступени – "Ангара-А5". Соответственно, "Ангара-А3" - из трех модулейВ апреле 2019 года стало известно, что средняя модификация ракеты "Ангара" создаваться не будет. Позднее гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко сообщил в интервью РИА Новости, что "Ангара-А3" все же может быть создана.
https://ria.ru/20220412/sputniki-1783040035.html
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космос - риа наука, союз, ангара (ракета), дмитрий рогозин
10:22 12.04.2022
 
Разработка ракеты "Ангара-А3" находится в начале пути, заявил Рогозин

Глава "Роскосмоса" Рогозин: разработка ракеты "Ангара-А3" находится в начале пути

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Центр Хруничева находится в "начале пути" разработки ракеты "Ангара-А3", создание которой было ранее приостановлено, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Центр Хруничева не исключает возможности возвращения к созданию "Ангары-А3" грузоподъемностью от 12 до 15 тонн… Намерения Центра Хруничева насчет "Ангары-А3" - это начало пути", - сказал Рогозин в интервью РИА Новости.
Он уточнил, что в целом в России есть весь спектр ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. Существование "Ангары-А3" одновременно с близким по грузоподъемности "Союзом-5" (17,5 тонны) поможет создать дополнительные возможности резервирования.
"Когда мы говорим о носителях, должно быть техническое резервирование. Никто не застрахован от аварий. Когда происходит авария, то останавливаются пуски конкретного носителя на определенный период. И если нет другого носителя близкой грузоподъемности, то в целом вся пусковая кампания нарушается. В этом плане ракета "Союз-5", конечно, нужна", - пояснил он.
Ранее ракету "Ангара-А3" планировалось создать по аналогии с ракетой "Ангара-А5", но вместо четырех у нее было бы два боковых блока. Семейство ракет строится из универсальных ракетных модулей. Из одного модуля первой ступени и второй ступени получается легкая "Ангара-1.2", из пяти таких модулей на первой и второй ступени – "Ангара-А5". Соответственно, "Ангара-А3" - из трех модулей
В апреле 2019 года стало известно, что средняя модификация ракеты "Ангара" создаваться не будет. Позднее гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко сообщил в интервью РИА Новости, что "Ангара-А3" все же может быть создана.
Рогозин: Нам сейчас космические аппараты нужны, ракет у нас – море - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
10:21
России нужно больше спутников, а не ракет и двигателей, заявил Рогозин
 
НаукаКосмос - РИА НаукаСоюзАнгара (ракета)Дмитрий Рогозин
 
 
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