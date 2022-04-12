Разработка ракеты "Ангара-А3" находится в начале пути, заявил Рогозин
Глава "Роскосмоса" Рогозин: разработка ракеты "Ангара-А3" находится в начале пути
© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Центр Хруничева находится в "начале пути" разработки ракеты "Ангара-А3", создание которой было ранее приостановлено, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Центр Хруничева не исключает возможности возвращения к созданию "Ангары-А3" грузоподъемностью от 12 до 15 тонн… Намерения Центра Хруничева насчет "Ангары-А3" - это начало пути", - сказал Рогозин в интервью РИА Новости.
Он уточнил, что в целом в России есть весь спектр ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. Существование "Ангары-А3" одновременно с близким по грузоподъемности "Союзом-5" (17,5 тонны) поможет создать дополнительные возможности резервирования.
"Когда мы говорим о носителях, должно быть техническое резервирование. Никто не застрахован от аварий. Когда происходит авария, то останавливаются пуски конкретного носителя на определенный период. И если нет другого носителя близкой грузоподъемности, то в целом вся пусковая кампания нарушается. В этом плане ракета "Союз-5", конечно, нужна", - пояснил он.
Ранее ракету "Ангара-А3" планировалось создать по аналогии с ракетой "Ангара-А5", но вместо четырех у нее было бы два боковых блока. Семейство ракет строится из универсальных ракетных модулей. Из одного модуля первой ступени и второй ступени получается легкая "Ангара-1.2", из пяти таких модулей на первой и второй ступени – "Ангара-А5". Соответственно, "Ангара-А3" - из трех модулей
В апреле 2019 года стало известно, что средняя модификация ракеты "Ангара" создаваться не будет. Позднее гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко сообщил в интервью РИА Новости, что "Ангара-А3" все же может быть создана.