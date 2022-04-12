https://ria.ru/20220412/raketa-1783036833.html

Рогозин рассказал, когда появится метановая ракета "Амур-СПГ"

Рогозин рассказал, когда появится метановая ракета "Амур-СПГ" - РИА Новости, 12.04.2022

Рогозин рассказал, когда появится метановая ракета "Амур-СПГ"

Россия не будет создавать метановую ракету "Амур-СПГ" до тех пор, пока не станет понятно, что пора завершать эксплуатацию легендарных "Союзов", заявил РИА... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T10:05

2022-04-12T10:05

2022-04-12T10:05

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дмитрий рогозин

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Россия не будет создавать метановую ракету "Амур-СПГ" до тех пор, пока не станет понятно, что пора завершать эксплуатацию легендарных "Союзов", заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Что касается ракеты "Амур-СПГ", то она появится тогда, и никак не раньше, когда мы почувствуем, что пора завершать эксплуатацию "Союза-2", - сказал Рогозин в интервью РИА Новости."Союз", по его словам, прошел все необходимые модернизации и показывает высокие характеристики.В то же время в 2024 году в России должны создать метановый двигатель РД-0169 и провести все необходимые его испытания, напомнил Рогозин."Сейчас в России присутствует весь спектр ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. Соответственно, нет сейчас задачи форсировать создание ракет-носителей", - отметил он.Проектирование ракеты "Амур-СПГ" стартовало в 2020 году. Это должна быть двухступенчатая ракета среднего класса, первый пуск которой с космодрома Восточный изначально планировался в 2026 году. Носитель должен иметь многоразовую (до 10 раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане). Планируется, что "Амур-СПГ" придет на смену ракетам "Союз-2". Завершение эскизного проектирования несколько раз откладывалось, и с учетом замечаний должно наступить не ранее лета 2022 года.По поводу срока завершения эксплуатации "Союзов-2" специалисты отрасли и эксперты высказывают различные мнения. Например, гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов в 2019 году предполагал, что ракета будет функционировать еще от 10 до 20 лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20220319/rogozin-1779077199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, россия, союз, дмитрий рогозин