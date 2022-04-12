https://ria.ru/20220412/pytki-1783221724.html

Омбудсмен ДНР: украинских боевиков, виновных в пытках пленных, накажут

Омбудсмен ДНР: украинских боевиков, виновных в пытках пленных, накажут - РИА Новости, 12.04.2022

Омбудсмен ДНР: украинских боевиков, виновных в пытках пленных, накажут

Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила РИА Новости, что все факты пыток украинскими боевиками пленных военнослужащих фиксируются,... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T22:32

2022-04-12T22:32

2022-04-12T23:30

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пытки

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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила РИА Новости, что все факты пыток украинскими боевиками пленных военнослужащих фиксируются, виновные будут наказаны."Там находятся наши ребята. Мы видим, в каком они состоянии. Мы видим, как над ними издеваются. Как их пытают. Как в них стреляют. Это недопустимо. И, соответственно, наших людей нужно в срочном порядке вернуть домой", - сказала Морозова.Доказательством военных преступлений украинских войск также станут видео пыток и расстрелов, которые боевики выкладывают в социальные сети."Этой информацией кишит всё интернет-пространство, все социальные сети, СМИ. Поэтому мы явно видим, что происходит. Соответственно, эти факты фиксируются и передаются в соответствующие инстанции. И те лица, которые применяют такие зверства по отношению к нашим людям, понесут заслуженное наказание", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20220412/taynaya-1783208012.html

https://ria.ru/20220412/plennye-1783218496.html

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днр, донбасс, дарья морозова, преступления, пытки