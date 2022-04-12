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Омбудсмен ДНР: украинских боевиков, виновных в пытках пленных, накажут - РИА Новости, 12.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/pytki-1783221724.html
Омбудсмен ДНР: украинских боевиков, виновных в пытках пленных, накажут
Омбудсмен ДНР: украинских боевиков, виновных в пытках пленных, накажут - РИА Новости, 12.04.2022
Омбудсмен ДНР: украинских боевиков, виновных в пытках пленных, накажут
Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила РИА Новости, что все факты пыток украинскими боевиками пленных военнослужащих фиксируются,... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T22:32
2022-04-12T23:30
обострение ситуации в днр и лнр
днр
донбасс
дарья морозова
преступления
пытки
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила РИА Новости, что все факты пыток украинскими боевиками пленных военнослужащих фиксируются, виновные будут наказаны."Там находятся наши ребята. Мы видим, в каком они состоянии. Мы видим, как над ними издеваются. Как их пытают. Как в них стреляют. Это недопустимо. И, соответственно, наших людей нужно в срочном порядке вернуть домой", - сказала Морозова.Доказательством военных преступлений украинских войск также станут видео пыток и расстрелов, которые боевики выкладывают в социальные сети."Этой информацией кишит всё интернет-пространство, все социальные сети, СМИ. Поэтому мы явно видим, что происходит. Соответственно, эти факты фиксируются и передаются в соответствующие инстанции. И те лица, которые применяют такие зверства по отношению к нашим людям, понесут заслуженное наказание", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20220412/taynaya-1783208012.html
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днр, донбасс, дарья морозова, преступления, пытки
22:32 12.04.2022 (обновлено: 23:30 12.04.2022)
 
Омбудсмен ДНР: украинских боевиков, виновных в пытках пленных, накажут

Омбудсмен ДНР Морозова: украинских боевиков, виновных в пытках пленных, накажут

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОбмен пленными между Украиной и ДНР
Обмен пленными между Украиной и ДНР - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Обмен пленными между Украиной и ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила РИА Новости, что все факты пыток украинскими боевиками пленных военнослужащих фиксируются, виновные будут наказаны.
"Там находятся наши ребята. Мы видим, в каком они состоянии. Мы видим, как над ними издеваются. Как их пытают. Как в них стреляют. Это недопустимо. И, соответственно, наших людей нужно в срочном порядке вернуть домой", - сказала Морозова.
Пытки в тайной тюрьме Мариуполя - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Вчера, 20:51Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Пытки в тайной тюрьме МариуполяТайная тюрьма "библиотека", в которой украинские силовики изощренно пытали ополченцев и мирных жителей Донбасса, существовала в мариупольском аэропорту в 2014-2015 году. Наконец жертвы геноцида мирного населения, которые выжили, начали говорить.
Доказательством военных преступлений украинских войск также станут видео пыток и расстрелов, которые боевики выкладывают в социальные сети.
"Этой информацией кишит всё интернет-пространство, все социальные сети, СМИ. Поэтому мы явно видим, что происходит. Соответственно, эти факты фиксируются и передаются в соответствующие инстанции. И те лица, которые применяют такие зверства по отношению к нашим людям, понесут заслуженное наказание", - сказала собеседница агентства.
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Вчера, 22:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заявили о готовности к переговорам с Украиной по обмену пленными
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДНРДонбассДарья Морозовапреступленияпытки
 
 
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