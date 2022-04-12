22:32 12.04.2022 (обновлено: 23:30 12.04.2022)
Омбудсмен ДНР: украинских боевиков, виновных в пытках пленных, накажут
Омбудсмен ДНР Морозова: украинских боевиков, виновных в пытках пленных, накажут
Обмен пленными между Украиной и ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила РИА Новости, что все факты пыток украинскими боевиками пленных военнослужащих фиксируются, виновные будут наказаны.
"Там находятся наши ребята. Мы видим, в каком они состоянии. Мы видим, как над ними издеваются. Как их пытают. Как в них стреляют. Это недопустимо. И, соответственно, наших людей нужно в срочном порядке вернуть домой", - сказала Морозова.
Вчера, 20:51Донбасс. Геноцид. 2014-2022Пытки в тайной тюрьме МариуполяТайная тюрьма "библиотека", в которой украинские силовики изощренно пытали ополченцев и мирных жителей Донбасса, существовала в мариупольском аэропорту в 2014-2015 году. Наконец жертвы геноцида мирного населения, которые выжили, начали говорить.
Доказательством военных преступлений украинских войск также станут видео пыток и расстрелов, которые боевики выкладывают в социальные сети.
"Этой информацией кишит всё интернет-пространство, все социальные сети, СМИ. Поэтому мы явно видим, что происходит. Соответственно, эти факты фиксируются и передаются в соответствующие инстанции. И те лица, которые применяют такие зверства по отношению к нашим людям, понесут заслуженное наказание", - сказала собеседница агентства.