https://ria.ru/20220412/putin-1783151344.html

Путин назвал украинцев, которые носят форму с нашивками СС, подонками

Путин назвал украинцев, которые носят форму с нашивками СС, подонками - РИА Новости, 12.04.2022

Путин назвал украинцев, которые носят форму с нашивками СС, подонками

Президент РФ Владимир Путин назвал подонками украинцев, которые носят военную форму с нашивками дивизии СС "Галичина", а также заявил, что люди, которые... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T16:29

2022-04-12T16:29

2022-04-12T17:15

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украина

владимир путин

александр лукашенко

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал подонками украинцев, которые носят военную форму с нашивками дивизии СС "Галичина", а также заявил, что люди, которые симпатизируют нацистам, должны понять, что Украина для Запада является средством достижения своих целей."Люди, которые стоят в военной форме с нашивками СС "Галичина", ну это просто подонки. Но есть и другие, которые им симпатизируют, не считают себя нацистами, но считают себя националистами. Но и они должны понять, что главная цель – это не помощь Украине со стороны Запада. Украина – это средство для достижения таких целей, которые ничего не имеют общего с интересами украинского народа", - сказал Путин.Путин заметил, что Европа пользуется ситуацией на Украине, маскируя решения в угоду США. "Очень удобно здесь объединяться и обслуживать интересы США. И всегда обслуживают, а сейчас можно делать это с открытым забралом. Не принимая решения, которые идут на пользу США, в том числе в области экономики, но объясняя это необходимостью дать отпор агрессору", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220411/kanada-1782947358.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, владимир путин, александр лукашенко