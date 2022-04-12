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Путин назвал украинцев, которые носят форму с нашивками СС, подонками - РИА Новости, 12.04.2022
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Путин назвал украинцев, которые носят форму с нашивками СС, подонками
Путин назвал украинцев, которые носят форму с нашивками СС, подонками - РИА Новости, 12.04.2022
Путин назвал украинцев, которые носят форму с нашивками СС, подонками
Президент РФ Владимир Путин назвал подонками украинцев, которые носят военную форму с нашивками дивизии СС "Галичина", а также заявил, что люди, которые... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:29
2022-04-12T17:15
в мире
украина
владимир путин
александр лукашенко
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал подонками украинцев, которые носят военную форму с нашивками дивизии СС "Галичина", а также заявил, что люди, которые симпатизируют нацистам, должны понять, что Украина для Запада является средством достижения своих целей."Люди, которые стоят в военной форме с нашивками СС "Галичина", ну это просто подонки. Но есть и другие, которые им симпатизируют, не считают себя нацистами, но считают себя националистами. Но и они должны понять, что главная цель – это не помощь Украине со стороны Запада. Украина – это средство для достижения таких целей, которые ничего не имеют общего с интересами украинского народа", - сказал Путин.Путин заметил, что Европа пользуется ситуацией на Украине, маскируя решения в угоду США. "Очень удобно здесь объединяться и обслуживать интересы США. И всегда обслуживают, а сейчас можно делать это с открытым забралом. Не принимая решения, которые идут на пользу США, в том числе в области экономики, но объясняя это необходимостью дать отпор агрессору", - сказал Путин.
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в мире, украина, владимир путин, александр лукашенко
16:29 12.04.2022 (обновлено: 17:15 12.04.2022)
 
Путин назвал украинцев, которые носят форму с нашивками СС, подонками

Президент Путин назвал украинцев, которые носят форму с нашивками СС "Галичина", подонками

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции на космодроме Восточный
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции на космодроме Восточный
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал подонками украинцев, которые носят военную форму с нашивками дивизии СС "Галичина", а также заявил, что люди, которые симпатизируют нацистам, должны понять, что Украина для Запада является средством достижения своих целей.
"Люди, которые стоят в военной форме с нашивками СС "Галичина", ну это просто подонки. Но есть и другие, которые им симпатизируют, не считают себя нацистами, но считают себя националистами. Но и они должны понять, что главная цель – это не помощь Украине со стороны Запада. Украина – это средство для достижения таких целей, которые ничего не имеют общего с интересами украинского народа", - сказал Путин.
Путин заметил, что Европа пользуется ситуацией на Украине, маскируя решения в угоду США. "Очень удобно здесь объединяться и обслуживать интересы США. И всегда обслуживают, а сейчас можно делать это с открытым забралом. Не принимая решения, которые идут на пользу США, в том числе в области экономики, но объясняя это необходимостью дать отпор агрессору", - сказал Путин.
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