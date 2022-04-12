https://ria.ru/20220412/putin-1783146435.html
Спецоперация идет по изначальному плану Генштаба, заявил Путин
Спецоперация идет по изначальному плану Генштаба, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
Спецоперация идет по изначальному плану Генштаба, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что специальная операция будет и дальше проводиться по изначально предложенному плану. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:12
2022-04-12T16:12
2022-04-12T16:53
обострение ситуации в днр и лнр
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что специальная операция будет и дальше проводиться по изначально предложенному плану."Мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который был изначально предложен Генеральным штабом", - заявил Путин.
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в мире, владимир путин, украина, россия
16:12 12.04.2022 (обновлено: 16:53 12.04.2022)
Спецоперация идет по изначальному плану Генштаба, заявил Путин
Президент Путин о спецоперации на Украине: все действует по изначальному плану Генштаба