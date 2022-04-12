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Спецоперация идет по изначальному плану Генштаба, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/putin-1783146435.html
Спецоперация идет по изначальному плану Генштаба, заявил Путин
Спецоперация идет по изначальному плану Генштаба, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
Спецоперация идет по изначальному плану Генштаба, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что специальная операция будет и дальше проводиться по изначально предложенному плану. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:12
2022-04-12T16:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
россия
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что специальная операция будет и дальше проводиться по изначально предложенному плану."Мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который был изначально предложен Генеральным штабом", - заявил Путин.
https://ria.ru/20220412/ukraina-1783144644.html
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в мире, владимир путин, украина, россия
16:12 12.04.2022 (обновлено: 16:53 12.04.2022)
 
Спецоперация идет по изначальному плану Генштаба, заявил Путин

Президент Путин о спецоперации на Украине: все действует по изначальному плану Генштаба

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время пресс-конференции на космодроме Восточный
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции на космодроме Восточный
Читать ria.ru в
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что специальная операция будет и дальше проводиться по изначально предложенному плану.
"Мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который был изначально предложен Генеральным штабом", - заявил Путин.
Путин об украинском национализме: Мы вовремя и правильно сделали, начав эту операцию - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
16:09
Россия вовремя начала спецоперацию на Украине, заявил Путин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссия
 
 
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